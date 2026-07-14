La DPZ reclama al Ayuntamiento 2 millones de euros sin ejecutar por el convenio de los barrios rurales

La institución provincial traslada a los alcaldes de los barrios rurales los datos de ejecución del convenio 2021-2024, convoca una comisión de seguimiento para finales de julio y defiende que el Consistorio incumplió los compromisos adquiridos - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha trasladado a los alcaldes de varios barrios rurales de la capital la situación del convenio 2021-2024 suscrito con el Ayuntamiento de Zaragoza y ha anunciado la convocatoria de una comisión de seguimiento para los próximos 27 y 28 de julio, en la que reclamará al Consistorio la devolución de dos millones de euros correspondientes a fondos transferidos y, según sostiene la institución provincial, no ejecutados.

La comparecencia, en la que han participado la vicepresidenta primera de la DPZ, Teresa Ladrero; el diputado delegado de Barrios Rurales, Miguel Sanz; y la diputada delegada de memoria democrática y Solidaridad, Nerea Marín, ha tenido lugar tras una reunión con representantes de distintos barrios rurales, a quienes la DPZ ha expuesto los datos de ejecución de los dos últimos convenios.

Ladrero ha explicado que el encuentro responde a una petición de los propios alcaldes y alcaldesas, que reclamaban más información sobre la evolución del convenio. Según ha señalado, el objetivo era ofrecer "transparencia" sobre una situación que, a su juicio, ha generado incertidumbre en los barrios rurales por la paralización de las inversiones previstas.

Durante su intervención, la vicepresidenta ha defendido que la DPZ ha trabajado siempre con voluntad de colaboración y ha acusado al Ayuntamiento de Zaragoza de haber realizado una gestión "absolutamente deficiente" del convenio. En este sentido, ha insistido en que todas las cifras presentadas proceden de la documentación remitida por el propio Consistorio.

También ha criticado que el Gobierno municipal haya atribuido a la DPZ la responsabilidad de la falta de inversiones, asegurando que el convenio tiene efectos jurídicos y que su incumplimiento conlleva consecuencias legales que, si fuera necesario, podrían resolverse en los tribunales.

DOS CONVENIOS Y MÁS DE SIETE MILLONES PENDIENTES

Ladrero ha repasado primero la situación del convenio correspondiente al periodo 2017-2019, prorrogado hasta finales de 2023. Según los datos aportados por la Diputación, de los nueve millones de euros transferidos el Ayuntamiento ha tenido que devolver ya 764.000 euros y todavía permanece pendiente el reintegro de otros 732.000 euros, actualmente en fase de alegaciones, lo que elevaría la inejecución hasta cerca de 1,5 millones de euros.

Respecto al convenio 2021-2024, la vicepresidenta ha explicado que contemplaba una aportación total de 16 millones de euros. De esa cantidad, cuatro millones correspondían a la colaboración en servicios como bomberos, residuos o protección animal y no requerían justificación; tres millones debían destinarse a finalizar actuaciones pendientes del convenio anterior y otros nueve millones estaban reservados para nuevas obras en los barrios rurales.

Según la DPZ, de esos nueve millones únicamente se ejecutaron tres, por lo que seis millones quedaron sin invertir. Como la Diputación decidió no transferir la última anualidad de cuatro millones al apreciar un bajo nivel de ejecución, la cantidad que reclamará ahora asciende a dos millones de euros, correspondientes a fondos ya abonados y que considera no justificados.

Además, la institución provincial solicitará que el Ayuntamiento complete la justificación de otros 444.000 euros vinculados a las actuaciones pendientes del convenio anterior.

SOSTIENE QUE EL CONVENIO DECAYÓ POR FALTA DE INICIATIVA MUNICIPAL

Otro de los ejes de la comparecencia ha sido el final del convenio 2021-2024. Ladrero ha asegurado que el Ayuntamiento conocía, a través de un informe de la Intervención municipal emitido en julio de 2024, la necesidad de solicitar una prórroga o negociar una modificación antes de que expirara el acuerdo el 31 de diciembre de ese año.

La vicepresidenta ha afirmado que la Diputación propuso celebrar una comisión de seguimiento antes del vencimiento del convenio para acordar esa posible ampliación, pero que el Ayuntamiento no aceptó convocarla, lo que provocó que el convenio decayera automáticamente.

Asimismo, ha indicado que desde entonces la DPZ ha planteado distintas fechas para reactivar la comisión, incluida una propuesta el pasado marzo que, según ha señalado, fue aplazada a petición del propio Ayuntamiento.

En este contexto, la Diputación ha remitido ya una nueva convocatoria para celebrar esa comisión de seguimiento a finales de julio con el objetivo de cerrar definitivamente el convenio vigente.

UN NUEVO PLAN CONDICIONADO AL CIERRE DEL CONVENIO

La vicepresidenta ha reiterado que la Diputación mantiene su disposición a seguir financiando inversiones en los barrios rurales de Zaragoza, aunque ha dejado claro que antes debe resolverse el convenio actual.

En este sentido, ha anunciado que, una vez cerrado el expediente, la institución provincial pretende sustituir el actual modelo por un plan de ayudas que, según ha explicado, ofrecería mayores garantías de ejecución y permitiría agilizar las inversiones.

Ladrero ha insistido además en que Zaragoza recibirá el mismo tratamiento que los otros 292 municipios de la provincia y ha rechazado establecer criterios diferentes para la capital.

Durante su intervención ha defendido el sistema de financiación de las diputaciones provinciales, negando que la DPZ se financie con los impuestos de los habitantes de Zaragoza y asegurando que los recursos provinciales cumplen una función de equilibrio territorial entre la capital, los barrios rurales y el resto de municipios.

LOS ALCALDES RECLAMAN INVERSIONES

Miguel Sanz ha incidido en que las cifras manejadas por la Diputación proceden del propio Ayuntamiento y ha resumido los datos de ambos convenios, insistiendo en que la institución provincial amplió en varias ocasiones los plazos para facilitar la ejecución de las obras.

Asimismo, ha recordado que el convenio 2021-2024 establecía un criterio objetivo de reparto de las inversiones, con un 40% distribuido a partes iguales entre los barrios y un 60% en función de la población, y ha defendido que la voluntad de la Diputación sigue siendo colaborar con el Ayuntamiento para impulsar nuevas actuaciones.

Por su parte, Nerea Marín ha subrayado que la finalidad del convenio era garantizar que los barrios rurales dispusieran de oportunidades similares a las del resto de la ciudad y ha considerado que la falta de ejecución de las inversiones ha generado una situación de "desesperación" entre los vecinos y representantes de estos núcleos.

Tras la reunión, varios alcaldes de barrios rurales presentes en la comparecencia reclamaron que las discrepancias institucionales no retrasen nuevas inversiones y pidieron que el nuevo plan pueda ponerse en marcha cuanto antes para evitar que continúe paralizada la financiación de actuaciones consideradas prioritarias para sus municipios.