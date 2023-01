La DPZ refuerza su apoyo en materia de protección de datos y asiste a 270 ayuntamientos de la provincia de Zaragoza

ZARAGOZA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha reforzado su asesoramiento en materia de protección de datos a los ayuntamientos de la provincia y ya ha ayudado a que 270 municipios a cumplir con la Ley de Protección de Datos. En 2022, la institución provincial puso en marcha un servicio pionero en España específico para trabajar junto a los ayuntamientos en esta materia.

Además de ofrecer visitas presenciales del delegado de protección de datos y atención continuada, este programa se centra en la actualidad en detectar las necesidades específicas de cada entidad para mejorar sus actuaciones y en el último año se han resuelto 400 consultas de los municipios, han indicado desde la DPZ.

Este sábado, 28 de enero, se conmemora el Día Europeo de la Protección de Datos, asunto sobre el que la Diputación de Zaragoza empezó a trabajar ya en 2019, antes de la creación de este servicio específico que ya ha sido replicado por otras diputaciones provinciales, y que gira en torno a la figura del delegado de Protección de Datos, un especialista en la materia cuya función se centra en resolver todas las dudas de los ayuntamientos, informarles de la nueva normativa así como de sus cambios y velar por su cumplimiento.

"La protección de datos todavía sigue siendo un tema algo desconocido y por eso debemos darles a los ayuntamientos las herramientas que necesiten para ponerse al día en esta materia", ha destacado la diputada delegada de Transparencia y Protección de Datos de carácter personal de la DPZ, Cristina Palacín.

"Para la mayoría de los ayuntamientos suponía un esfuerzo económico y por eso decidimos crear un servicio específico desde el que ya ha asistido a todos los ayuntamientos que lo han solicitado", ha comentado Palacín, explicando que el delegado de protección de datos visita periódicamente los ayuntamientos y además se resuelven todas las dudas que puedan tener.

En el último año se han atendido más de 400 consultas de los consistorios sobre temas que se repiten como por ejemplo cómo tienen que incluir las cláusulas informativas o cuándo tienen que pedir consentimiento para tratar los datos.

En el caso de la Diputación de Zaragoza, la labor del delegado de Protección de Datos la presta el abogado y doctor en Derecho Roberto L. Ferrer Serrano, tanto para la propia institución como para los 292 ayuntamientos de la provincia.

ATENCIÓN PERMANENTE Y FORMACIÓN

A través de este asesoramiento se pretende, en primer lugar, lograr que los ayuntamientos de la provincia puedan adecuarse a la ley y no tengan que sufragar el gasto que supone tener que acudir a empresas privadas que les presten este servicio; y, en segundo lugar, acercar al personal municipal la figura del delegado de Protección de Datos, para que sirva de referencia clara donde acudir para resolver las dudas que se plantean en el día a día relacionadas con este tema.

Este servicio, con el que la Diputación de Zaragoza asesora a los ayuntamientos de la provincia en cuanto a Protección de Datos, combina presencialidad, formación y atención permanente y directa, además de facilitar a los consistorios recursos materiales y documentación en formato electrónico.

Asimismo, la DPZ pone a disposición del personal municipal y de los ciudadanos que interrelacionan con estas administraciones locales de la provincia el correo electrónico 'rgpd@dpz.es', al que acudir en caso de consultas o emergencias y ya se han realizado varias acciones formativas en las que han participado más de un centenar de trabajadores municipales.

"El delegado de Protección de Datos acude a los municipios con dos objetivos, concienciarles de la necesidad de tener en cuenta la seguridad a la hora de gestionar la información así como de cumplir la normativa de protección de datos y del Esquema Nacional de Seguridad y, al mismo tiempo, conocer cómo están ya trabajando en el tema para aumentar su eficacia", ha apostillado la diputada de la DPZ.

VALORACIÓN

En los últimos meses, el trabajo se ha centrado en valorar el trabajo que los ayuntamientos estaban realizando en protección de datos para detectar así qué debían mejorar y orientarles a hacerlo.

Para ello, desde el servicio se ha trabajado para evaluar con qué medios tanto materiales como humanos se están llevando a cabo estas acciones y poder así mejorar su orientación en temas como el control de acceso a la información y su explotación tanto física como digital, los servicios en la nube, la monitorización del sistema de información municipal, la protección de los soportes de información y la protección de la información física y de los servicios digitalizados.

De esta forma, ha explicado la diputada delegada de Transparencia y Protección de Datos de carácter personal de la DPZ, "los ayuntamientos pueden dar cumplimiento a normas como el Reglamento Europeo de Protección de Datos y el Esquema Nacional de Seguridad, y no solamente eso, sino que gracias a que se está realizando un tratamiento global, el conocimiento generado por cada ayuntamiento puede aprovecharse por todos los demás, lo que no sería posible si cada ayuntamiento actuase de forma particular".