La DPZ reserva 5 millones para paliar los daños por las tormentas y 117 para un plan aún por concretar

ZARAGOZA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha aprobado este viernes por unanimidad una modificación de crédito por importe de 123.221.496,66 euros, de los que 117 millones irán destinados a un plan para los municipios del que sólo se ha avanzado que será finalista y 5 para paliar los daños sufridos en las localidades afectadas por las inundaciones del pasado 13 de junio.

El presidente de la institución, Juan Antonio Sánchez Quero, ha señalado que el plan se está estudiando y sólo ha avanzado que se contempla que los fondos se concedan por concurrencia competitiva, para que los grandes y los pequeños municipios estén en igualdad de condiciones, y que impulse la lucha contra la despoblación porque el convenio firmado entre el Gobierno de Aragón y las diputaciones provinciales, con 64 millones de euros hasta 2028, "se queda corto".

Sánchez Quero ha destacado también que este futuro plan será posible gracias al aumento de los fondos que recibe la DPZ del Gobierno de España, que ha cifrado en 38 millones de euros correspondientes a las liquidaciones de 2023 y 2024.

En el turno de los grupos políticos, el portavoz socialista, Francisco Compés, ha asegurado que estos 117 millones de euros son "una cifra que habla por sí sola del compromiso de la institución con los pueblos de la provincia".

"También miramos al futuro", ha expresado Compés, quien ha precisado que este plan será finalista e "histórico", ya que será "difícil" llegar a esta cifra en años venideros.

En lo relativo a los fondos destinados a los municipios afectados por la riada que "arrasó el Campo de Belchite", como Azuara, Almonacid de la Cuba, Letux, Villar de los Navarros, Herrera de los Navarros o Almochuel, ha afirmado que se actuará tanto en las infraestructuras municipales afectadas como en las provinciales.

EL PP, AGRADECIDO, PERO ADVIERTE DE LA BUROCRACIA

"Los alcaldes agradecemos hasta el último euro que llega a nuestros pueblos", ha manifestado la portavoz del PP, Maricarmen Lázaro, quien ha dado las gracias por "pensar en los municipios".

Pese a ello, ha puntualizado que este dinero procede de los "recurrentes" problemas de la DPZ por "incapacidad de ejecución de los gastos de inversión".

Del mismo modo, la representante de los 'populares' ha afeado el incumplimiento del compromiso de aprobar el Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) 2025 antes de julio, que se desconozcan los criterios de reparto del nuevo plan o que los municipios se vean sobrepasados por la burocracia. En su opinión, si el PLUS ya tiene problemas de ejecución, un plan adicional puede suponer un "problema añadido".

"Se está adelantando a los acontecimientos", la ha respondido Sánchez Quero, quien ha explicado que el PLUS no se puede aprobar todavía, y "probablemente" tampoco pueda hacerse en el pleno ordinario del próximo 9 de julio, porque sigue en exposición pública. En ese caso, se convocará otro extraordinario.

En sus palabras, los ayuntamientos "no estamos diligentes" ya que, en muchos casos, registran las solicitudes "y nada más", por lo que los técnicos han tenido que enviar multitud de requerimientos por falta de memoria u otra documentación.

"Habrá que darle a una vuelta al PLUS a ver cómo somos capaces de agilizar la resolución de este plan", ha defendido el presidente de la DPZ, quien ha considerado que "no es lógico" que todavía no esté resuelto.

RESTO DE GRUPOS

Desde Vox, Carlos Rodrigo ha votado a favor "por responsabilidad" y porque casi la totalidad del dinero procede de remanentes de tesorería, por lo que no se genera deuda ni se suben impuestos, además de porque se atiende una emergencia "sin demora".

Eso sí, ha advertido de que, a finales de junio, los ayuntamientos no conocen las bases ni los criterios de reparto del futuro plan, y ha expresado su temor de que se les exija presentar proyectos en agosto, coincidiendo con el periodo vacaciones de su personal técnico y administrativo.

La diputada de En Común-IU, Nerea Marín, ha apoyado que se reparta el dinero procedente de los ahorros de la institución y ha confiado en que se haga de la manera "más justa y equitativa posible" entre los municipios de la provincia.

Sobre las inversiones en los municipios afectados por las tormentas, ha añadido que "la DPZ tiene la obligación de estar al lado de los pueblos y especialmente en momentos tan difíciles como estos".