DPZ y Unizar impulsan la IX edición de su Erasmus rural con prácticas en municipios de la provincia

Tras el éxito cosechado en ediciones anteriores, la DPZ, en colaboración con la Universidad de Zaragoza, ponen en marcha estos programas de prácticas universitarias en el territorio provincial que podrán realizarse hasta el 30 de noviembre - DPZ

ZARAGOZA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza, a través del Servicio Universa, han puesto en marcha la novena edición de su programa de prácticas universitarias en el medio rural, conocido como Erasmus rural. La iniciativa, consolidada ya como una de las referencias nacionales en la lucha contra la despoblación y la captación de talento joven para los municipios, permitirá desarrollar prácticas hasta el próximo 30 de noviembre.

El programa nació en 2018 como una experiencia piloto impulsada desde la Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad, convirtiéndose entonces en la primera propuesta de estas características en España. Ocho años después, el proyecto no solo continúa creciendo, sino que además ha sido replicado en otros territorios y reconocido tanto a nivel nacional como internacional.

La iniciativa busca acercar a estudiantes y titulados universitarios a la realidad laboral y social de los pueblos de la provincia de Zaragoza, favoreciendo la integración en el territorio y generando nuevas oportunidades de empleo en el medio rural. El objetivo principal es combatir la despoblación a través del retorno de talento joven y cualificado a las pequeñas localidades.

Desde su puesta en marcha, el programa ha experimentado un crecimiento notable. El presupuesto ha pasado de los 9.000 euros iniciales a los 100.000 euros anuales actuales, mientras que el número de participantes ha aumentado de apenas nueve estudiantes en sus primeras convocatorias a cerca de medio centenar cada año. Además, se estima que alrededor del 10% de los participantes han logrado posteriormente una contratación laboral vinculada a las entidades donde realizaron las prácticas.

La experiencia desarrollada en Zaragoza se ha convertido en un modelo de referencia. El programa ha sido replicado en otras provincias e instituciones académicas españolas como las diputaciones de Teruel y Huesca, la Universidad de Castilla-La Mancha o iniciativas en Castellón y Alicante, además de inspirar el programa Campus Rural impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

DOS PROGRAMAS PARA CONECTAR UNIVERSIDAD Y TERRITORIO

El Erasmus rural de la DPZ se estructura en dos líneas diferenciadas: 'Desafío Zaragoza' y 'Arraigo Zaragoza', ambas diseñadas para fomentar la conexión entre universidad y medio rural desde diferentes perfiles y necesidades.

El programa 'Desafío Zaragoza' está dirigido a estudiantes universitarios de últimos cursos que quieran conocer las oportunidades laborales y de desarrollo profesional que ofrecen los municipios de la provincia. A través de esta modalidad, empresas, instituciones públicas, fundaciones y organizaciones vinculadas al territorio pueden incorporar alumnado en prácticas.

Las entidades participantes deben estar ubicadas en municipios de la provincia de Zaragoza, excluyendo la capital y sus barrios rurales. Las prácticas tendrán una duración de entre 150 y 500 horas por estudiante y el programa cubrirá gastos de alojamiento, manutención, compensación económica y Seguridad Social.

La Diputación de Zaragoza prestará especial atención a las prácticas desarrolladas en localidades pequeñas, reforzando así el objetivo de fijar población y generar actividad económica en municipios con menor capacidad de atracción de talento.

Por su parte, el programa 'Arraigo Zaragoza' se orienta a graduados universitarios de los seis últimos cursos académicos de la Universidad de Zaragoza que mantengan algún tipo de vinculación con el territorio donde vayan a realizar las prácticas. Esta relación deberá acreditarse documentalmente.

UNA HERRAMIENTA FRENTE A LA DESPOBLACIÓN

En el caso de 'Arraigo Zaragoza', las prácticas tendrán una duración de entre 150 y 350 horas y la Diputación financiará tanto los gastos de desplazamiento como la compensación económica y la cotización a la Seguridad Social de los participantes.

La filosofía de ambos programas es facilitar que estudiantes y jóvenes titulados descubran el potencial laboral, social y personal de vivir y trabajar en el medio rural, contribuyendo a romper estereotipos y generando nuevas oportunidades de desarrollo profesional fuera de los grandes núcleos urbanos.

Además de favorecer la empleabilidad juvenil, la iniciativa persigue fortalecer el tejido económico y empresarial de los municipios zaragozanos, facilitando la llegada de perfiles cualificados a empresas y entidades que en muchos casos encuentran dificultades para captar talento especializado.

En este sentido el programa ha recibido importantes reconocimientos. Entre ellos destacan el Premio RSA 2019 del Gobierno de Aragón en la categoría de entidades sin ánimo de lucro, el Premio Expansión 2020 a la Innovación en Recursos Humanos y el Premio Universidades Excelentes 2020 en la categoría de Empleabilidad.

A nivel internacional, el Erasmus rural impulsado por la DPZ ha sido señalado como buena práctica por organizaciones europeas como Euromontana y por el proyecto europeo Start in Mountains, consolidando a Zaragoza como uno de los territorios pioneros en el desarrollo de iniciativas universitarias vinculadas al reto demográfico y la revitalización rural.