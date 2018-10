Dueso propone una ciudad puntera en igualdad y sostenibilidad y pide "juego limpio" en las primarias del PSOE

Publicado 04/09/2018 13:13:46 CET

ZARAGOZA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la agrupación norte del PSOE-Zaragoza, Carmen Dueso, ha presentado este martes su precandidatura a las primarias del PSOE local, para las que propone un proyecto que impulse una ciudad "puntera" en sostenibilidad e igualdad. Ha reclamado al "aparato" del partido que, en este proceso, favorezca el "juego limpio".

Acompañada por varias decenas de militantes y simpatizantes socialistas, que han aplaudido su intervención, Dueso ha dado a conocer su candidatura a las primarias en la sede del PSOE aragonés, "en la casa del pueblo", un lugar "donde tantas veces nos hemos reunido para alzar la voz en momentos difíciles" para el partido y donde ha debatido en numerosas ocasiones con los militantes.

"Quiero ser la primera mujer socialista alcaldesa de Zaragoza", ha afirmado, indicando que su proyecto surge de la militancia y desea llegar a todos los ciudadanos. En este sentido, ha subrayado que se presenta a las primarias gracias al apoyo de los militantes y porque "Zaragoza es socialista" y si se perdió la Alcaldía en las anteriores elecciones "quizá fue porque el proyecto no era lo suficientemente emocionante y realista".

Por ello, ha estimado que existe una nueva oportunidad de promover un proyecto socialista "ilusionante y creíble"", contando con los militantes que "tenían razón" cuando expresaron su oposición al apoyo del PSOE a la investidura de Mariano Rajoy en el Gobierno de España, ha recordado, para destacar que desde que gobierna Pedro Sánchez el PSOE es un partido mejor valorado.

Respecto a sus propuestas, desea promover la sostenibilidad "en todos los ámbitos", en el transporte, el medio ambiente, la gestión de los residuos, la limpieza y los parques y jardines.

También quiere que Zaragoza sea "puntera en igualdad" y en la protección a los mayores, combatiendo la soledad de las personas mayores con una red social desde el ayuntamiento; y hacer de la capital una ciudad "cien por cien accesible".

"Soñamos con una ciudad tecnológica", capaz de atraer a las empresas, de crear empleo y de retener el talento; así como ha resaltado el gran potencial del sector cultural en la ciudad, adelantando que diseñará un plan estratégico de la cultura.

CREDIBILIDAD Y COHERENCIA

"Todo esto se consigue con la credibilidad que aporta la coherencia", ha aseverado, añadiendo que "siempre he estado en el mismo sitio y seguiremos en la misma línea". "No es necesario decir que no soy la candidata del aparato", al que ha pedido que "se crea" el proceso de primarias y favorezca el "juego limpio".

Respecto a la relación con el resto de fuerzas de izquierdas, Carmen Dueso ha advertido de que en los mandatos del socialista Juan Alberto Belloch hubiera sido muy difícil poner en marcha proyectos de ciudad como la Expo, el tranvía o la apuesta por la bici sin consenso y diálogo.

Por este motivo, ha apostado por "retomar el diálogo y el entendimiento" entre los grupos de la izquierda en el consistorio para desarrollar políticas de ciudad. De hecho, en este mandato ha sido "muy difícil" alcanzar estos acuerdos y Zaragoza en Común "ha tenido una parte, no se si toda, de responsabilidad" en esta falta de entendimiento, ha apreciado.

OTROS CANDIDATOS

Además de Carmen Dueso, han presentado sus precandidaturas en este proceso de primarias la consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría; y el diputado del grupo parlamentario del PSOE en las Cortes de Aragón, Florencio García Madrigal.

El calendario aprobado por el PSOE continúa con la recogida y presentación de avales, entre el 5 y el 13 de septiembre, y diez días más tarde, el 23 de septiembre se proclamará al vencedor de la primera vuelta. La segunda y definitiva terminará el 4 de octubre, momento en el que se conocerá al ganador.

Carmen Dueso ha descartado opinar si será necesaria una segunda vuelta o si se podrían unificar candidaturas, para limitarse a indicar que quien desee sumarse a su proyecto para la ciudad "será bienvenido".

CARMEN DUESO

Carmen Dueso es la secretaria general de la agrupación norte del PSOE-Zaragoza y ha desempeñado el cargo de consejera municipal de Servicios Públicos y Personal en la anterior legislatura bajo el mandato de Juan Alberto Belloch.

Asimismo, se presentó como candidata a las primarias del PSOE a la secretaría general del partido en Aragón que perdió en octubre de 2017 contra Javier Lambán por 751 votos.

Al respecto, Dueso ha opinado que ese proceso de primarias para el PSOE-Aragón era "un tema orgánico" y, en este caso, se trata de "ganar la Alcaldía" y promover un proyecto "bueno para Zaragoza y para el partido".