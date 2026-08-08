El eclipse del 12 de agosto será "un espectáculo visual" y permitirá ver las perseidas "de día"

1091471.1.260.149.20260808092954 Archivo - El profesor titular del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Zaragoza, Francisco Torcal. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El profesor titular del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Zaragoza, Francisco Torcal, ha avanzado que el eclipse solar total del próximo 12 de agosto, que se podrá observar en su totalidad en buena parte de España, será "un espectáculo visual", más que una oportunidad a nivel científico y, entre las imágenes inéditas que dejará, estará la posibilidad de ver las perseidas o lágrimas de San Lorenzo, que coinciden con este fenómeno astronómico, "de día", antes del ocaso, al no estar "deslumbrados" por el sol.

"Un eclipse consiste en la ocultación de un astro por la interposición de otro", ha explicado el físico en una entrevista a Europa Press. En este caso, la ocultación del Sol será total, en un acontecimiento que no se da en la península ibérica desde 1905 --en Canarias sí se vio uno en 1959--. Sí que hubo sendos eclipses en 2005 ó 1999.

El fenómeno comenzará en la costa gallega a partir de las 19.31 horas, mientras que el momento en el que el sol quede completamente cubierto sucederá entre las 20.25 y las 20.30 horas, y concluirá con el ocaso en las Islas Baleares alrededor de las 20.30 horas. Se podrá admirar en la mayor parte de la costa cantábrica, Castilla y León, el valle del Ebro, Teruel, las provincias de Tarragona, Castellón, Valencia y las Islas Baleares. Ciudades como Madrid, Barcelona, Huesca o Santiago de Compostela quedan justo fuera de esta zona, pero el astro rey quedará cubierto a casi el cien por cien.

Así, en los lugares más privilegiados, principalmente en el norte del país, el Sol quedará oculto durante un minuto y medio aproximadamente: "Se va a hacer de noche, estando el Sol todavía encima del horizonte. Va a ser noche completa durante ese minuto y medio", ha señalado.

MORDIDA, OSCURIDAD Y DESTELLOS

A ello hay que sumar la fase previa de parcialidad, con lo que los que quieran disfrutar del espectáculo deberán estar ya pendientes de las 19.30 horas, que es cuando la Luna "empezará a morder el Sol", hasta casi una hora después, que es cuando se lo "comerá" por completo.

"La primera fase es la de mordida. La Luna empieza a entrar dentro del Sol, digamos. Sabemos que están a distancias distintas, pero es la apariencia que parece. Entonces va ocultándolo cada vez más y, cuando está a punto de ocultarse, aparecen unos destellos en el contorno, que son debidos a la luz del Sol que atraviesa entre los cráteres de la Luna", ha detallado.

Como colofón, cuando el astro ya está oculto, se genera un destello alrededor que lo que deja ver al final es la corona solar, "algo así como la atmósfera del Sol". "No tiene atmósfera, pero sí que tiene magma y vientos por ahí que van hacia el espacio y eso es lo que se observaría cuando está completamente oculto el Sol", ha precisado.

VIENTO Y BAJADA DE LAS TEMPERATURAS

Asimismo, el profesor universitario ha citado las consecuencias que tendrá el hecho de que se haga de noche de repente. Por ejemplo, la temperatura podrá bajar hasta 10 grados y también está constatado que un eclipse solar como este genera más viento debido a las corrientes de aire provocadas por el propio descenso térmico.

Otros de los afectados serán los animales, que lo que verán es que anochece y, entonces, acudirán a su madriguera o a su establo a dormir.

Según el profesor Torcal, los eclipses "son más habituales de lo que pensamos". De hecho, suele haber entre cuatro y siete al año, aunque "no todos totales". "Hay unos ciclos que son de cientos de años los cuales se van repitiendo, pero tampoco son exactamente iguales", ha indicado.

Para aquellos que no quieran perderse esta oportunidad única y vayan a estar en esa franja que va desde Galicia hasta Baleares, ha aconsejado buscar un lugar con "buena visibilidad", sin árboles, edificios o montañas hacia donde se oculta el Sol, que "no es hacia el oeste exactamente" y se podrá ver "unos días antes" ya que se ocultará por el mismo sitio.

NO MIRAR DIRECTAMENTE AL SOL "NI UN SEGUNDO"

Y, lo más importante: tomar precauciones para proteger los ojos y no mirar directamente al Sol "ni un segundo", ya que puede causar "daños permanentes en la retina". Las únicas formas de apreciar el fenómeno astronómico con seguridad pasan por utilizar gafas de eclipse homologadas y "compradas en algún lugar que nos dé cierta confianza", o hacerlo mediante proyección, para lo que "hay tutoriales en internet".

Este modo consiste en utilizar un tipo de cámara especial que se llama cámara de Pinhole o cámara estenopeica, compuesta por "una caja con agujerito muy pequeño que actúa de lente", a través de la cual se forma la imagen del eclipse sobre una pantalla.

Torcal ha apuntado que estos fenómenos eran cruciales para avanzar en la observación astronómica, pero en un momento en el que "hay telescopios observando el sol día sí y día también" y en el que "los científicos que se dedican a esto pueden tener acceso a datos diariamente", estos eclipses se han convertido más en "un espectáculo visual para la gente de a pie que en algo que se aproveche de forma científica".

Además, los eventos astronómicos no terminan este 12 de agosto, dado que España vivirá en los próximos años lo que los expertos han denominado "trío de eclipses", ya que el 2 de agosto de 2027 habrá un nuevo eclipse, aunque sólo será total en los alrededores del estrecho de Gibraltar y en el resto de la península se verá parcialmente.

El trío se completará con otro eclipse, en este caso parcial, el 26 de enero de 2028, que se verá en gran parte de la mitad sur del país, así como en las provincias de Tarragona, Teruel o Castellón.