La economía aragonesa crecerá hasta el 2,9% en 2026 impulsada por la gigafactoría, centros de datos y agroalimentación

Ibercaja ha presentado sus previsiones de crecimiento económico para el año 2026, revisando al alza una décima el incremento del PIB en Aragón, hasta el 2,9%, y el de España, hasta el 2,3%, impulsado por la llegada de nuevos proyectos a la comunidad autónoma, como la gigafactoría, los centros de datos y la industria agroalimentaria.

Han pronosticando que el ejercicio 2025 acabará con un crecimiento del 2,7% y del 2,8%, respectivamente, en Aragón y en España --frente al 2,8% para Aragón y el 2,7 % para España publicado en el último análisis de mayo--.

Así lo han manifestado el director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de Ibercaja, Enrique Barbero, y el jefe de Análisis Económico y Financiero, Santiago Martínez, este miércoles en la presentación del nuevo número de la Revista Economía Aragonesa.

En Aragón, "la economía crecerá mucho más rápido en 2026 que la de la Zona Euro y la de las principales potencias europeas y en 2027 por encima, incluso, de la economía española", ha adelantado Barbero.

"La coyuntura económica continúa siendo positiva para Aragón, si bien, las nuevas estimaciones del INE y la AIReF muestran que el dinamismo del PIB está siendo algo inferior al promedio nacional en los últimos años", ha precisado Santiago Martínez, quien ha añadido que "según las figuras per cápita, el desempeño aragonés es muy favorable, superior a la media y con un papel destacado entre las regiones más ricas".

Los expertos de Ibercaja han trasladado que la diferencia en el crecimiento del PIB se deben a una evolución demográfica aragonesa menos expansiva que en el promedio nacional. Sin embargo, esta divergencia podría haber comenzado a subsanarse, ya que la población ha pasado a crecer más en Aragón que en el conjunto de España, siendo la segunda región con un mayor crecimiento anual tras la Comunidad Valenciana.

A falta de más datos para confirmar esta nueva tendencia, "inaudita en las últimas décadas", según Santiago Martínez, "el cambio no parece casual al coincidir con la puesta en marcha de los ambiciosos proyectos de inversión anunciados en los últimos años con protagonismo de los centros de datos, la gigafactoría de baterías y la industria agroalimentaria".

Las condiciones más favorables del mercado aragonés de la vivienda explicarían que una mayor accesibilidad podría estar impulsando también el flujo inmigratorio hacia Aragón, protagonizado sobre todo por población extranjera.

PROYECTOS IMPULSORES

Al hilo de la dinámica de crecimiento de la economía aragonesa, Enrique Barbero ha expresado que los proyectos inversores anunciados para la comunidad autónoma tienen dos fases. La primera de ellas es la de la construcción de las instalaciones y equipamiento --uno de los 'shocks' para el PIB--. "Ahora mismo estamos en ese tsunami", ha apostillado, para mencionar como segunda fase la entrada en funcionamiento de los centros productivos ahora en construcción.

"Ese será el segundo 'shock' de la economía", ha esgrimido, tendrá un carácter "permanente". De modo que con el paso de los años, los dos --construcción y funcionamiento-- "se sumarán", explicándose así el "gap" de crecimiento económico entre Aragón y España para los próximos dos años y en adelante. En concreto, la previsión de crecimiento del PIB para 2027 tendrá una diferencia de 7 puntos entre Aragón (2,8%) y España (2,1%), según estimaciones de Ibercaja.

En este contexto, las perspectivas de crecimiento del equipo de Ibercaja apuntan algunas consideraciones relacionadas con las importaciones, el sector de la construcción y el alza de precios de la vivienda.

Se prevé que el fuerte impulso inversor tendrá un marcado componente importador en la gigafactoría de baterías o el equipamiento tecnológico que requerirán los centros de datos, de forma que la aportación al PIB será limitada ante un probable deterioro adicional del déficit comercial en bienes de equipo.

En la primera fase, el sector de la construcción será protagonista, lo que conlleva dos problemas: que el aumento de la demanda de trabajadores será temporal y se irá reduciendo conforme se pongan en funcionamiento los centros de datos a finales de esta década; y que el incremento de la demanda de trabajadores entra en conflicto con el requerido por la construcción residencial, que sigue necesitando incrementar su capacidad productiva cuando se inician al año menos de la mitad de viviendas de las necesarias para atender el incremento del número de hogares que, además, podría ser mayor al previsto si se confirma la aceleración poblacional.

En tercer lugar, han comentado que aunque el punto de partida fuera más favorable que en otras regiones, las subidas de precios de la vivienda en Aragón comienzan a ser preocupantes.

Barbero ha calificado el problema de la vivienda de "muy complejo y estructural", además de enmarcarlo en "el presente y no en el futuro", ya que el Banco España cuantifica en 700.000 unidades el desequilibrio existente desde la pandemia entre demanda y oferta, abogando por el aumento del parque de cara a los próximos años como solución estructural al tiempo que se moviliza la vivienda actualmente cerrada y disponible para dar así una respuesta más inmediata a la crisis.

RIESGOS

La guerra arancelaria desatada por Estados Unidos está teniendo un "impacto limitado" en el crecimiento mundial, avanzando que las tensiones geopolíticas serán probablemente una constante en el próximo ciclo, ha resaltado el jefe de Análisis Económico y Financiero de Ibercaja, quien ha observado: "Los aranceles suben de forma significativa, pero no dramática".

En este punto, Martínez ha puesto el foco en "otras fuentes de incertidumbre", como la situación de un sector del automóvil que, más allá de presentar datos algo incongruentes en la balanza comercial aragonesa, se enfrenta a un complicado entorno de cambios tecnológicos y fuerte competencia china, o como algunos desequilibrios que amenazan la estabilidad financiera mundial, en referencia al que presentan las cuentas públicas de algunos países, en particular Estados Unidos.

También ha mencionado Martínez el riesgo que supone la peste porcina para el sector, instando a tener en cuenta sus consecuencias por el "importante" peso que tiene en las exportaciones de la comunidad autónoma y su impacto "puede ser muy considerable".

El nuevo número explora las relaciones económicas entre China y Aragón, el impacto de la IA en el mundo laboral y el sector del metal aragonés en los tres artículos monográficos.

ELECCIONES EN ARAGÓN

En otro orden de cosas, Barbero ha indicado que unos comicios no previstos como los que se celebrarán el 8 de febrero en Aragón "difícilmente suman", no obstante, "en este caso tampoco restan", puesto que el escenario anterior era "de incertidumbre y bloqueo" por la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos.

Ha explicado que "el paréntesis entre la disolución del Parlamento y la celebración de elecciones es muy breve, dos meses y uno de ellos medio festivo, con Navidad por medio", es decir, "la incógnita se va a resolver rápidamente".

Además, como segundo factor que refuerza la idea de que la cita con las urnas no tendrá grandes consecuencias para la marcha de la economía aragonesa, el director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de Ibercaja ha asegurado: "Nunca ha habido un gobierno regional que no haya sido proempresarial, cercano a la actividad de las empresas y receptivo a las inversiones y al desarrollo económico".

"Esperamos que el gobierno que se constituya después de las elecciones de febrero mantenga ese espíritu de proximidad y de proactividad con el mundo empresarial. Así nos seguirá yendo igual de bien que en los últimos años", ha resumido Enrique Barbero.