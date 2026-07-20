Editan dos folletos de lectura fácil hacen más accesible la información sobre el transporte público a más usuarios

El Ayuntamiento de Zaragoza y Avanza han editado dos nuevos folletos informativos para los usuarios del transporte público escritos con un sistema de lectura fácil - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza y Avanza han editado dos nuevos folletos informativos para los usuarios del transporte público escritos con un sistema de lectura fácil. La adaptación y validación de la información contenida en los folletos la ha realizado la asociación Plena Inclusión, y los pictogramas que se incluyen para facilitar su comprensión proceden de ARASAAC, el centro aragonés para la comunicación aumentativa y alternativa.

En los trípticos se describen los diferentes títulos de transporte existentes, así como las bonificaciones y descuentos a los que los usuarios pueden acogerse, en una versión más sencilla y clara orientada a todos los públicos.

El folleto "Cómo pagar tu viaje en tranvía y bus urbano" detalla la compra y recarga de las tarjetas y abonos, incluyendo las que se realizan a través de la aplicación de Avanza. También incluye códigos QR para descargar la app en sistema Android e iOS, localizar los puntos de recarga más cercano y acceder a la web de recarga online.

Por su parte, el folleto "Descuentos en los abonos de transporte" explica las distintas bonificaciones, los requisitos que cumplir y los documentos necesarios, e incluye junto a cada una de ellas un código QR para ampliar información en la web de Avanza.

Los documentos están a disposición de los usuarios en las oficinas de atención al cliente de Avanza, y próximamente en las oficinas de Turismo de la ciudad. También están colgados en la página web de Avanza Zaragoza, que ya cuenta con una declaración de accesibilidad, tras adaptar sus contenidos e implementar mejoras en la visualización, y un nivel AA de adecuación según la metodología para el seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022 del Observatorio de Accesibilidad.

UNIVERSALIDAD

Estas acciones se enmarcan en el objetivo del Ayuntamiento y Avanza de garantizar la accesibilidad universal del transporte público.

Toda la flota está dotada de rampas para el acceso de usuarios en sillas de ruedas y dispone de una plataforma específica para estos viajeros. Además, los vehículos disponen de un mecanismo neumático que inclina la carrocería del autobús hacia la acera. De este modo, se reduce la altura del primer escalón para facilitar el acceso seguro de personas con movilidad reducida, carritos de bebé o equipaje.

Para facilitar el viaje de las personas con discapacidad visual, los buses cuentan con información dinámica sonora y pulsadores en sistema Braille. Asimismo, tanto los vehículos como las paradas de toda la red disponen de códigos Navilens un innovador sistema de marcadores digitales que permite recibir información en formato de audio sobre los tiempos de paso o posibles incidencias en el servicio, únicamente usando un dispositivo móvil.

Por otra parte, la oficina de atención al público de Avanza en el centro comercial El Caracol cuenta con un bucle magnético para facilitar la comunicación con personas con discapacidad auditiva que lleven audífonos o implantes cocleares.

Todo el equipo de atención al público está formado en lengua de signos por los profesionales de ASZA, la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón. Además, se ha trasladado el servicio de tramitación de la tarjeta de gratuita de pensionista a una oficina específica, anexa a la principal, con el objetivo de brindar una atención más personalizada y cómoda a estos usuarios, con mesas bajas sin mamparas y zona de espera con asientos.

MÁS ACCESIBILIDAD TAMBIÉN EN EL TRANVÍA

En el objetivo de mejorar y facilitar el uso del transporte público a las personas con cualquier tipo de dificultad, recientemente fue también presentado el nuevo canal de WhatsApp del Tranvía de Zaragoza.

Esta herramienta, a la que todos los ciudadanos pueden suscribirse informa de forma puntual de cualquier alteración del servicio normal de la Línea 1, en tiempo real y sin intermediarios.

De esta forma, los usuarios inscritos recibirán en su móvil una notificación cada vez que se produzca cualquier afección que suponga una interrupción parcial en el servicio, aunque sea leve, conociendo al instante el tramo afectado y pudiendo así planificar su viaje consecuentemente.

La idea original surge de una petición de la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA). Hasta ahora al producirse una incidencia se comunicaba principalmente a través de audio en los tranvías, por lo que las personas sordas no estaban informadas convenientemente.

Una vez se empieza a estudiar en Los Tranvías de Zaragoza la manera de solventar esta cuestión de accesibilidad, apareció la idea del Canal de Whatsapp, el cual no sólo resultaba ser útil para este colectivo, sino que además ofrecía una información valiosa e inmediata a todos los usuarios del Tranvía.

Los mensajes, de extrema claridad y que se limitan a dar la información relevante para el usuario, han sido trabajados conjuntamente con ASZA desde el punto de vista del uso del lenguaje, con el fin de que sean perfectamente comprensibles para las personas con distintos tipos de discapacidad.