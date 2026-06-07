Eduard Fernández, Premio Luis Buñuel, en Huesca: "Si me dedico al cine es por el genio de Calanda"

El actor Eduard Fernández, Premio Luis Buñuel, este domingo en Huesca. - ANA ESCARIO Y ADELA MORENO (EL ESTUDIO)

HUESCA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El actor catalán Eduard Fernández, uno de los grandes referentes del cine español con un total de cuatro Premios Goya en su haber, recoge este domingo el Premio Luis Buñuel de la 54ª edición del Festival Internacional de Cine de Huesca, un reconocimiento que el actor ha considerado una maravilla: "Añadir a Buñuel a mi carrera, o que tengamos algo que ver, me da vergüenza decirlo, es un honor, no lo digo de broma, creo que es uno de los más grandes directores mundiales de todos los tiempos y una persona que me ha marcado a mí desde mi adolescencia; si me dedico al cine es por Buñuel, y es algo que no he contado nunca", ha confesado.

En un encuentro con el escritor y cineasta Luis Alegre que ha llenado el Salón Azul del Casino de la capital altoaragonesa, el intérprete confesó que el "genio de Calanda" marcó su juventud y despertó su pasión por el séptimo arte. "Yo tenía 14 o 15 años, buscaba mi lugar en el mundo, sentía que era por el lado artístico y cuando vi 'Las Hurdes', 'Viridiana' y, sobre todo, 'Un perro andaluz', que me sorprendió mucho, sentí vértigo, empecé a darme cuenta de lo que se puede hacer en el cine", ha afirmado.

Fernández estudió dos años de dirección de cine "y fue por Buñuel, el amor o la inquietud por el cine me la marcó Don Luis, así que estar aquí en Huesca recibiendo este premio es realmente un honor". Su filmografía abarca cine, teatro y televisión, con éxitos de crítica y público en todos los campos.

GOYA Y SAURA

El intérprete de títulos como 'El 47', 'Marco' o 'Mientras dure la guerra' ha explicado que la influencia de Luis Buñuel también está presente en 'El otro', cortometraje escrito, dirigido y protagonizado por él mismo que forma parte de la gala tributo a su figura.

"Tenía una imagen en la cabeza que tiene mucho que ver con Don Luis, con 'Un perro andaluz'. Había algo de surrealismo, un hombre que se persigue a sí mismo y es perseguido por él mismo en un viaje sin retorno, y me atreví a rodarlo, aunque fuera para probar lo que es hacerlo, dónde poner la cámara, luego montar, es algo que me gusta y divierte mucho".

Durante la conversación, Fernández ha ampliado el foco hacia otros creadores aragoneses que forman parte de su universo de referencias: "Buñuel, turolense, es una de mis grandes referencias, pero también Goya, zaragozano, y Carlos Saura, oscense, así que abarco todo Aragón", ha señalado.

Sobre el pintor de Fuendetodos ha asegurado que contemplar su obra sigue resultándole sobrecogedor: "Es de piel de gallina, es una salvajada" y ha revelado que le gustaría interpretarlo en la gran pantalla, mientras que de Saura ha destacado que "nos explotó un poco la cabeza a todos" con su extensa cinematografía.

El actor ha aprovechado, además, para reflexionar sobre la creación cinematográfica y reivindicar el valor del trabajo colectivo: "El cine es una labor de equipo", ha dicho, subrayando la importancia de todas las profesiones que intervienen en una producción.

Sin embargo, ha querido detenerse especialmente en una figura que considera insuficientemente reconocida dentro del sector: "Penosa e injustamente, los guionistas están muy olvidados en este país, y es lo más difícil, yo es que no entiendo cómo es que seguimos cometiendo ese error", ha lamentado.