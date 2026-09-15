Educación apuesta por reducir la interinidad y agilizar la gestión burocrática

La directora general de Personal de Educación del Gobierno de Aragón, Ana Eva Tejedor. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reducción de la interinidad, la actualización de la normativa docente y la mejora de los sistemas de gestión son las principales líneas de actuación de la Dirección General de Personal del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades previstas para esta legislatura.

Así lo ha explicado este martes su responsable, Ana Eva Tejedor, durante su comparecencia ante la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades de las Cortes de Aragón: "El alumnado es la prioridad", ha destacado.

Tejedor ha señalado que la reducción de la tasa de interinidad es una prioridad por su vinculación con "la estabilidad de las plantillas y, por tanto, en la calidad del sistema educativo".

Asimismo, ha explicado que la Dirección General estudiará la posibilidad de aplicar una tasa específica extraordinaria para cubrir plazas de nueva creación, una vez resuelto el concurso de traslados 2026-27, de carácter estatal.

En este sentido, la directora general ha confirmado que este concurso tendrá carácter atípico, ya que participarán por primera vez todas aquellas personas que obtuvieron plaza a través de los procedimientos de estabilización desarrollados en las comunidades autónomas.

"Previsiblemente se producirán numerosos movimientos entre comunidades, por lo que será necesario esperar a su resolución para disponer de los datos reales de las plazas que finalmente queden disponibles", ha señalado. El estudio de la aplicación de una tasa específica extraordinaria se realizará a partir de mayo de 2027.

NORMATIVA DOCENTE

Otra de las prioridades de la Dirección General de Personal será "la actualización de la normativa del personal docente". Tejedor ha explicado que la regulación del personal interino "tiene más de diez años y necesita adaptarse a las nuevas necesidades del sistema, entre ellas las ofertas extraordinarias de vacantes para especialidades en las que existe falta de candidatos, como informática, electricidad o electrónica".

Con el objetivo de incorporar más personal a las listas de interinos, durante el pasado curso se realizaron 24 ampliaciones y en el actual ya se han convocado cinco.

La revisión normativa abordará también la regulación de los centros de difícil desempeño y de las plazas de estabilización, dos cuestiones "especialmente relevantes para favorecer la cobertura de vacantes en el medio rural", ha aludido Tejedor, mediante una mayor puntuación en los baremos o una estabilidad de tres años consecutivos en determinadas plazas.

Todo este proceso se desarrollará mediante la negociación con las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación. A este respecto, la directora general ha recordado que, tras su nombramiento, mantuvo una primera reunión con los sindicatos y que el pasado 15 de julio se acordaron las especialidades de las oposiciones de 2027. Las próximas negociaciones tendrán en cuenta además la convocatoria de elecciones sindicales del personal docente.

CARGA BUROCRÁTICA

La mejora de la gestión y la reducción de la carga burocrática constituyen otra de las líneas de trabajo expuestas este martes por Ana Eva Tejedor. En este ámbito, la Directora General destacado la evolución de PADDOC, la aplicación informática desde la que se gestionan distintos procedimientos relacionados con el personal docente.

Además, a las ofertas de personal interino, el concurso de traslados y los permisos de formación se han incorporado las convocatorias de comisiones de servicio, implementadas durante el pasado curso. "Cada nuevo proceso implementado en la aplicación supone un alivio de la carga burocrática para el personal docente y una mejora en la gestión tanto de la Dirección General de Personal como de los Servicios Provinciales", ha señalado Ana Eva Tejedor.

La Dirección General de Personal gestiona a 3.350 trabajadores de Administración y Servicios del Departamento, tanto en los Servicios Provinciales y Centrales como en los centros educativos.

Se trata de profesionales de conserjería, limpieza, administración, comedores, mantenimiento, auxiliares de Educación Especial, personal sanitario y técnicos de Educación Infantil. En este sentido, Tejedor ha destacado especialmente el refuerzo de los colectivos que mantienen una atención directa al alumnado.

El curso 2026-27 ha comenzado con 820 auxiliares de Educación Especial, frente a los 770 que finalizaron el curso anterior y los 550 del curso 2022-23. La gran mayoría se incorporó desde el primer día lectivo y los aproximadamente 60 puestos que quedaron sin adjudicar se han vuelto a ofertar en un segundo llamamiento, "cuya resolución se producirá en los próximos días", ha asegurado la Directora General.

PLANTILLAS DE INFANTIL 0-3

El primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, constituye otra de las líneas de actuación de la Dirección General. Para este curso se han incorporado 40 plazas temporales a las plantillas estructurales de las 11 Escuelas de Educación Infantil de titularidad del Gobierno de Aragón y para atender aulas de escolarización anticipada implantadas en distintos puntos de la Comunidad.

"Todos estos puestos están cubiertos desde el inicio del curso", ha recordado Tejedor. Por último, Ana Eva Tejedor ha señalado que el pasado 9 de julio mantuvo su primer contacto con las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Administración General, que trasladaron sus propuestas para regular y mejorar las condiciones laborales del personal no docente de los centros educativos. "Estas propuestas serán objeto de estudio con el objetivo de abordarlas a lo largo de la legislatura", ha concluido.