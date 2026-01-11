Educación concede más de 15.000 euros para apoyar olimpiadas educativas y actividades de excelencia académica en Aragón

En imagen de archivo, recepción del presidenta a los ganadores de las olimpiadas nacionales de Fisica, Matematicas e Informati - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha resuelto la convocatoria de subvenciones destinada a la organización de olimpiadas educativas y otras iniciativas que promueven y reconocen el rendimiento académico del alumnado. En total, se han concedido 15.297,31 euros, distribuidos entre distintas entidades sin ánimo de lucro y la Universidad de Zaragoza.

Con estas ayudas, Educación reafirma un curso más su compromiso con el impulso del talento y la participación del alumnado aragonés en actividades que enriquecen su formación y potencian vocaciones científicas, humanísticas y tecnológicas.

En esta convocatoria, las entidades sin ánimo de lucro recibirán un total de 11.447,06 euros para la organización de diversas competiciones educativas en disciplinas como matemáticas, química, física, filosofía o informática.

Entre las iniciativas subvencionadas destacan la LXI Olimpiada Matemática Española en Aragón, organizada por la Asociación Taller de Talento Matemático de Aragón; la XXXVIII Olimpiada de Química de Aragón 2025, promovida por el Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias Químicas; la 33ª Olimpiada Matemática Aragonesa, impulsada por la Sociedad Aragonesa de Profesores de Matemáticas; la 36ª Olimpiada Aragonesa de Física, de la Real Sociedad Española de Física; la XII Olimpiada de Filosofía de Aragón, organizada por la Sociedad Aragonesa de Filosofía; así como la IV Olimpiada Aragonesa de Informática, del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Aragón.

Todas estas actividades fomentan el talento, el pensamiento crítico y la participación del alumnado en pruebas de carácter científico, humanístico y tecnológico.

Por su parte, la Universidad de Zaragoza recibirá 3.850,25 euros, destinados a iniciativas que promueven la excelencia académica y la divulgación científica entre los estudiantes.

Los proyectos apoyados en este caso son la XVI Olimpiada de Economía de Aragón, organizada por la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza; y la XVI Olimpiada de Geología de Aragón; el 11º Concurso de Cristalización en la Escuela, y el Concurso 'Diviértete con la Estadística', dirigido a acercar esta disciplina al alumnado de forma práctica y atractiva, impulsados los tres por la Facultad de Ciencias.

La asignación económica se ha realizado atendiendo a la puntuación obtenida por cada proyecto y a los límites establecidos en la convocatoria, incluyendo la distribución de remanentes entre las iniciativas que superaban los umbrales mínimos de valoración.

La resolución completa puede consultarse en el Boletín Oficial de Aragón: 'educa.aragon.es/documents/20126/586261/BOA+Olimpiadas+BRSCGI.pdf/9db0a111-11a5-bd4f-503b-88500c8d5fe1?t=1767859564040' y en la página web del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.