Educación responde a Alegría (PSOE) que "el compromiso con el segundo IES de Monzón es firme y absoluto"

ZARAGOZA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha afirmado este miércoles que "el compromiso con el segundo IES de Monzón es firme y absoluto", en respuesta a la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, quien ha criticado "el abandono" de este proyecto por parte del Gobierno autonómico en funciones.

"El Departamento volverá a licitar la obra tras quedar desierta y trabaja desde el primer momento para asegurar la concurrencia de empresas con la capacidad técnica y económica que requiere una obra de esta envergadura: 13,39 millones de euros y 24 meses de plazo", han indicado desde el Departamento.

El Ejecutivo ha enfatizado que "debido al volumen económico del proyecto y su complejidad, apenas una decena de constructoras en toda España reúnen los requisitos de solvencia técnica y económica exigidos por la normativa para ejecutar un proyecto de estas características".

En la licitación inicial, que fue difundida amplia y previamente también en el portal de contratación europeo, "varias de estas compañías realizaron consultas técnicas, lo que hacía prever concurrencia en la contratación".

"Tras declararse finalmente desierto, el Departamento ha reaccionado con rapidez y está trabajando de forma inmediata con el sector para conocer cuáles han sido los motivos que explican la ausencia de ofertas y hasta qué punto han podido afectar la inestabilidad actual en los mercados y la volatilidad de precios en instalaciones, materiales y suministros, la extensa duración de la obra que introduce aún mayor incertidumbre en ese contexto y la escasez de mano de obra especializada en el medio rural".

El compromiso de Educación es "volver a licitar la obra en las próximas semanas incorporando los ajustes necesarios que permitan asegurar la participación empresarial y avanzar cuanto antes con todas las garantías en un proyecto esencial para la comunidad educativa de Monzón".

UNA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA

El segundo IES de Monzón "es una infraestructura estratégica y largamente demandada por las familias y el municipio", han continuado desde Educación, considerando que "resulta cuando menos hipócrita que el PSOE, que cuando gobernó no inició trámite alguno para impulsarlo y engañó a la ciudadanía, exija ahora celeridad".

"La portavoz de las mentiras vuelve a mentir. Lejos de dejar el proyecto hecho en 2023, como falsamente ha dicho, hay que recordar que el exconsejero Faci anuló la partida de 70.000 euros consignada en los presupuestos de 2023 para el anteproyecto en el segundo mes de ejecución presupuestaria, demostrando así su nula voluntad política de resolver la situación de saturación del IES 'Mor de Fuentes'. Esto impidió avanzar y supuso un retraso significativo en la planificación de esta infraestructura".