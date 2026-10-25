Ejea de los Caballeros pone el foco en el talento local en su XI Semana de la Persona Emprendedora

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y SOFEJEA organizan esta iniciativa. - AYUNTAMIENTO DE EJEA

ZARAGOZA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ejea de los Caballeros celebrará del 26 al 29 de octubre la XI Semana de la Persona Emprendedora, bajo el lema 'Talento local', con una programación que busca dar visibilidad a los proyectos del municipio, acercar experiencias empresariales a los jóvenes y facilitar herramientas prácticas para poner en marcha negocios y mejorar su gestión.

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y SOFEJEA organizan esta iniciativa, que cuenta con el patrocinio de la Fundación Aragón Emprende y la Cámara de Comercio de Zaragoza, además de la colaboración de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y el IES Cinco Villas.

La programación comenzará el lunes 26, a las 13.30 horas, en el salón de actos del IES Cinco Villas, con un encuentro entre las emprendedoras locales Irene Gilabert y Andrea Molina y estudiantes del centro educativo, con el objetivo de compartir experiencias y acercar el emprendimiento a los jóvenes.

El martes 27, a las 19.00 horas, el Centro de Arte y Exposiciones de Ejea acogerá la entrega de los Premios Monta tu Empresa 2026, organizados por SOFEJEA y patrocinados por el Ayuntamiento, con la colaboración de la DPZ y otras entidades empresariales.

La formación continuará el miércoles 28, a las 17.00 horas, en Ejea Emprendedora, con el taller 'Herramientas digitales, IA y automatización para facilitar tu día a día', impartido por Isaac Bolea. La sesión abordará recursos tecnológicos para simplificar las tareas cotidianas de los negocios y se enmarca en la Semana del Emprendimiento en Aragón 2026. Para participar será necesario inscribirse previamente.

El jueves 29, a las 11.00 horas, la Cámara de Comercio de Zaragoza impartirá el taller 'Emprende paso a paso', también en Ejea Emprendedora y con inscripción previa. La actividad ofrecerá orientación sobre las primeras fases para poner en marcha un proyecto empresarial.

PUERTAS ABIERTAS Y ENCUENTRO EMPRENDEDOR

La última jornada incluirá además una sesión de puertas abiertas de SOFEJEA, de 10.00 a 13.00 horas, bajo el lema 'Ven a conocernos', para que los interesados puedan visitar las instalaciones y conocer los servicios de la entidad.

La semana concluirá a las 19.00 horas con el Encuentro Ejea Emprendedora, organizado por el Ayuntamiento y SOFEJEA, que reunirá a las personas alojadas en este espacio.