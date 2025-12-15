La Ejecutiva de CHA apuesta "en principio" por concurrir con sus siglas a las elecciones del 8 de febrero

Consello Nacional de CHA. - CHA.

ZARAGOZA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Ejecutiva Nacional de Chunta Aragonesista (CHA) apuesta "en principio" por concurrir con sus propias siglas a las elecciones autonómicas del 8 de febrero, aunque será el Comité Nacional el que lo decida en la reunión extraordinaria en los próximos días.

Así lo ha indicado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación la secretaria general de este partido, Isabel Lasobras, quien en los próximos días valorará si opta a proponer su candidatura a la Presidencia del Gobierno de Aragón.

"En principio, a día de hoy, Chunta Aragonesista va a ir con sus siglas", aunque el tema todavía está sujeto a debate, ha explicado Lasobras, añadiendo que Podemos no se ha puesto en contacto con CHA, pero sí Izquierda Unida, con quien han hablado "una vez" y "no hay nada cerrado ni abierto porque lo tenemos que debatir".

El Comité Nacional decidirá sobre la elaboración de las candidaturas, el calendario de trabajo, el proceso de primarias y de los miembros del Comité Electoral Nacional. "La semana que viene ya se sabrá quiénes van a optar a las diferentes candidaturas, tanto de Zaragoza como de Huesca y Teruel". "Vamos a poner la participación por encima de cualquier otra cuestión", ha continuado la secretaria general.

Sobre la posibilidad de que el diputado de CHA al Congreso, Jorge Pueyo, concurra al proceso de primarias para ser candidato en las elecciones autonómicas, Lasobras ha dicho que "es un militante más y él tendrá que decidir si se quiere presentar o no, y esa decisión será suya".

De entre los tres cabezas de lista de las circunscripciones se elegirá a un candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, también en un Comité Nacional por votación, como hace CHA desde 2010. Se conocerán las candidaturas "muchísimo antes" de final de año para cumplir los plazos legales de registro de candidatos.

"UN HITO NEGATIVO"

Lasobras ha aseverado que el presidente del Ejecutivo regional y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, "no ha tenido un proyecto sólido fuerte, sino que ha ido siempre con vaivenes", incurriendo en "un fracaso político sin precedentes en la Historia de Aragón" porque el adelanto electoral "es un hito negativo".

"Llevamos un año y medio totalmente de parón", no solo porque el Gobierno no ha presentado el techo de gasto ni los presupuestos en las Cortes, sino porque "hay leyes que se van a quedar en un cajón", como la de vivienda y la de la mujer rural, que estaban en fase de presentación de enmiendas, también la comisión especial de estudio sobre nuevas tecnologías e infancia, de forma que "el desprecio al Parlamento aragonés queda evidente en el día a día".

Desde 2023 "hemos vivido dos años de recortes en educación, en sanidad, de privatizaciones, de anuncios a bombo y platillo, como el nuevo Hospital 'Royo Villanova' y los centros de salud de Zuera y Utebo", proyectos que "ellos sabían que si no había presupuesto era imposible llevarlos a cabo" y, sin embargo, "iban de barrio en barrio y de pueblo en pueblo con esos anuncios".

Así, el adelanto electoral "es un caprichito de Azcón que nos va a costar a los aragoneses y aragonesas solo cuatro millones de euros", que se podrían haber destinado a infraestructuras educativas y sanitarias.