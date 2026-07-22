El Ejecutivo aragonés rebaja las situación de emergencia del incendio de Ejulve (Teruel) por su evolución favorable

El incendio de Ejulve (Teruel) ha calcinado unas 1.400 hectáreas.
El incendio de Ejulve (Teruel) ha calcinado unas 1.400 hectáreas. - GOBIERNO DE ARAGÓN
Europa Press Aragón
Publicado: miércoles, 22 julio 2026 14:43
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ZARAGOZA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha desactivado la Situación Operativa 1- Nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO) y ha activado la Situación Operativa 0-Nivel 0, ante la evolución favorable del incendio forestal, declarado en la tarde del pasado lunes, en el término municipal de Ejulve (Teruel), y que ha calcinado 1.400 hectáreas.

Los vecinos desalojados de Molinos y de las pedanías pertenecientes al término municipal de La Cañadilla y Cirujeda, ya han vuelto a sus domicilios.

Asimismo, ha quedado reabierta al tráfico la carretera A-1702 entre los puntos kilométricos 10 y 27, que permanecía cortada como consecuencia del incendio.

Se han incorporado dos brigadas helitransportadas de Alcorisa y Teruel con sus helicópteros para continuar refrescando los puntos calientes.

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