El Ejecutivo aragonés rebaja las situación de emergencia del incendio de Ejulve (Teruel) por su evolución favorable

El incendio de Ejulve (Teruel) ha calcinado unas 1.400 hectáreas. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha desactivado la Situación Operativa 1- Nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO) y ha activado la Situación Operativa 0-Nivel 0, ante la evolución favorable del incendio forestal, declarado en la tarde del pasado lunes, en el término municipal de Ejulve (Teruel), y que ha calcinado 1.400 hectáreas.

Los vecinos desalojados de Molinos y de las pedanías pertenecientes al término municipal de La Cañadilla y Cirujeda, ya han vuelto a sus domicilios.

Asimismo, ha quedado reabierta al tráfico la carretera A-1702 entre los puntos kilométricos 10 y 27, que permanecía cortada como consecuencia del incendio.

Se han incorporado dos brigadas helitransportadas de Alcorisa y Teruel con sus helicópteros para continuar refrescando los puntos calientes.