El Ejecutivo aragonés respalda la constitución de la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España en Aragón

Foto de familia con las autoridades y los 15 alcaldes que integran la Asociación de Pueblos Bonitos de España en Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Medio Ambiente y Turismo, ha respaldado este jueves la constitución de la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España en Aragón, una nueva entidad que agrupa a los quince municipios aragoneses reconocidos por la red nacional con el objetivo de fortalecer su cooperación, impulsar un turismo de calidad y equilibrado y reforzar la promoción del patrimonio histórico, cultural y natural de la Comunidad.

El acto, celebrado en Zaragoza, ha estado presidido por el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho; la directora general de Turismo y Hostelería, María Nogueras; el presidente de la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, Francisco Mestre y la presidenta de la nueva asociación aragonesa, Yolanda Sevilla, también alcaldesa de Linares de Mora, en Teruel. Han participado alcaldes y representantes de los quince municipios que forman parte de la red en Aragón.

Durante su intervención, el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, ha destacado que la constitución de la asociación supone "un paso importante para reforzar la colaboración entre municipios que comparten un patrimonio excepcional y un mismo compromiso con la conservación de su identidad". En este sentido, ha subrayado que la red representa "una de las mejores expresiones del patrimonio histórico, cultural y paisajístico de Aragón" y desempeñan un papel clave en la estrategia turística de la Comunidad y de todo el país.

El titular de Turismo también ha defendido un modelo turístico "basado en la calidad, la autenticidad y el arraigo al territorio", recordando que el turismo constituye una herramienta para generar actividad económica, crear empleo y contribuir a fijar población en el medio rural. Es por ello que el consejero ha reiterado el compromiso del Gobierno de Aragón de seguir colaborando con los municipios para impulsar un turismo sostenible, desestacionalizado y ligado a la identidad de la Comunidad.

Asimismo, la directora general de Turismo y Hostelería en el Gobierno de Aragón, María Nogueras, ha celebrado que Aragón sea la segunda comunidad en crear esta asociación a nivel regional porque "es importante para impulsar estos 15 pueblos tan relevantes en el Turismo de Aragón". "Va a permitir una mayor vertebración, trabajo conjunto y apoyo del Departamento de Turismo", ha apostillado Nogueras.

UN NUEVO IMPULSO

La nueva asociación nace para reforzar la coordinación entre los quince municipios aragoneses distinguidos con el sello Los Pueblos Más Bonitos de España y facilitar el desarrollo de proyectos comunes relacionados con la promoción turística, la conservación del patrimonio, la dinamización del medio rural y el acceso a iniciativas impulsadas por las diferentes administraciones.

El presidente a nivel nacional, Francisco Mestre, ha valorado que es "un orgullo de verdad" la creación de esta asociación ya que permite "de forma mucho más fácil" contactar mejor con la Administración. "A nivel nacional nos es más difícil conseguir muchas cosas. Nuestros pueblos no son sólo promoción sino muchas cosas más", ha asegurado.

Por último, la presidenta electa de la Asociación de Los Pueblos Bonitos de España en Aragón, Yolanda Sevilla, ha expresado que es "un orgullo, una emoción y una oportunidad" ostentar este cargo. "Y más representando a Teruel, una de las provincias que más municipios tiene a nivel estatal. Voy a tener la oportunidad de expresar qué supone realmente ser de un pueblo bonito de interior con todas las dificultades que ello conlleva", ha esgrimido.

QUINCE MUNICIPIOS REFERENTES

La nueva asociación está integrada por Aínsa, Alquézar, Anento, Ansó, Albarracín, Calaceite, Cantavieja, La Fresneda, Linares de Mora, Mirambel, Puertomingalvo, Roda de Isábena, Rubielos de Mora, Sos del Rey Católico y Valderrobres, municipios reconocidos por la red nacional por la excelencia de su patrimonio histórico, urbanístico, paisajístico y turístico.

Desde la firma del protocolo de colaboración en 2018, el Departamento competente en materia de Turismo ha impulsado diferentes acciones para fortalecer la proyección turística de estos municipios. Entre ellas destacan el apoyo a la celebración de la Asamblea Nacional de la asociación en Aragón en 2024, la presencia de los municipios en campañas nacionales de promoción turística, la producción de nuevos contenidos audiovisuales específicos sobre los quince pueblos aragoneses y su incorporación a materiales promocionales de Turismo de Aragón.

En este marco, Turismo de Aragón ha desarrollado acciones de promoción internacional junto a Turespaña, ha incluido estos municipios en el catálogo "Aragón, experiencias de lujo", ha colaborado con la Guía Michelin en el diseño de rutas turísticas y ha impulsado campañas audiovisuales y digitales dirigidas a posicionar Aragón como destino de turismo cultural y de calidad.