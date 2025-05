El Ejecutivo destina 11,8 millones de euros a las becas de comedor escolar para el próximo curso

ZARAGOZA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón destinará 11.856.000 euros a las becas de comedor escolar del próximo curso, 2025-2026, como ha autorizado este miércoles el Consejo de Gobierno.

Este montante incluye tanto las ayudas en especie que facilitan la utilización del servicio de comedor durante todo el curso en centros sostenidos con fondos públicos --6,45 millones--, como las ayudas dinerarias que complementan las becas durante el periodo estival no lectivo --5,406 millones--.

El gasto aprobado tiene carácter estimativo y deberá adecuarse una vez se conozca el número real de beneficiarios. Este curso, 2024-2025, accedieron a las mismas un total de 11.515 alumnos, una cifra ligeramente superior a la del curso anterior.

Tal y como recoge el acuerdo aprobado este miércoles, la evolución de las condiciones socioeconómicas de las familias en los últimos años y de las propias necesidades de la sociedad actual precisa de una especial atención hacia la gratuidad del servicio de comedor para el alumnado de aquellas familias que no dispongan de suficientes recursos económicos para hacer uso del citado servicio.

La calidad del sistema educativo se garantiza, entre otros principios básicos, por la equidad y dado que el comedor escolar, como servicio complementario, es una necesidad básica de conciliación familiar y laboral, el Gobierno de Aragón apuesta por el incremento económico de este apoyo a las familias.

En relación con el importe de la beca, se ha optado por establecer una cantidad fija igual durante el curso escolar para todos los beneficiarios durante el periodo lectivo.

Esta cuantía individualizada es de 860 euros por beneficiario y curso completo --86 euros por mes--. Las subvenciones de junio a septiembre no lectivos se llevarán a cabo preferentemente mediante programas de apertura de centros, como el Abierto por Vacaciones del Ejecutivo autonómico, u otros similares.

En los casos en que no sea posible, se podrá efectuar el pago directo a las familias, de 180 euros por menor en edad escolar, por todo el periodo estival. Por último, en cuanto al alumnado que no disponga en su centro de comedor escolar, el importe de la prestación será de 720 euros durante todo el curso, al no contemplarse los gastos de monitoras y aplicándose para el periodo estival las ayudas ya explicadas previamente.