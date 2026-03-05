Eloísa Lombarte expone 'El color como forma de expresión' en el Centro Buñuel Calanda

La pintura de Eloísa Lombarte, desarrollada principalmente en la técnica de la acuarela, convierte la Transparencia, la luz y el gesto en un territorio de vibración emocional. - AYUNTAMIENTO DE CALANDA

La Sala de Exposiciones del Centro Buñuel Calanda acogerá del 7 de marzo al 26 de abril de 2026 la muestra 'El color como forma de expresión', una exposición individual de la artista alcañizana Eloísa Lombarte organizada por el Grupo de Estudios Calandinos (GREC) y el Ayuntamiento de Calanda.

La inauguración tendrá lugar el sábado 7 de marzo a las 12.00 horas en la propia sala del centro cultural, en un acto abierto al público con el que se dará inicio a esta propuesta centrada en la acuarela como vehículo de emoción y pensamiento.

En la obra de Eloísa Lombarte (Alcañiz, 1972), el color no actúa como mero recurso descriptivo, sino como herramienta interpretativa. Su pintura, desarrollada principalmente en la técnica de la acuarela, explora la transparencia, la luz y el gesto como elementos que configuran un territorio de vibración emocional.

Formada musicalmente como pianista y directora coral durante más de treinta años, Lombarte traslada a su lenguaje plástico principios propios de la interpretación musical, como el ritmo, el silencio, la tensión, la pausa o la improvisación. Cada acuarela funciona como una partitura visual en la que el pigmento se expande con naturalidad, asumiendo el riesgo y la espontaneidad de una ejecución en directo.

La exposición recorre distintos géneros, desde el paisaje natural y urbano hasta las naturalezas muertas y las composiciones florales, configurando un itinerario que conecta emoción y memoria. En las naturalezas muertas, los rojos de las granadas o los amarillos de los nísperos transmiten intimidad y recogimiento. En las flores, el pigmento fluye evocando fragilidad y vitalidad al mismo tiempo. En los paisajes, azules, verdes y ocres construyen atmósferas suspendidas, mientras que en los entornos urbanos la arquitectura adquiere un carácter de memoria viva.

La técnica acuarelística ocupa un lugar central en el proceso creativo de la artista. Se trata de un procedimiento exigente, en el que el diálogo con el agua y el pigmento es constante. Lombarte integra la mancha y el accidente como parte constitutiva de su poética, en un equilibrio entre control y azar donde la emoción se sostiene sobre una base técnica sólida.

TRAYECTORIA Y RECONOCIMIENTO

La exposición está vinculada al reconocimiento obtenido por la artista tras ganar el Primer Premio del I Certamen de Arte Contemporáneo 'José Lamiel' de Calanda, galardón que ha impulsado la organización de esta muestra individual.

Eloísa Lombarte cuenta con una amplia trayectoria expositiva en Aragón y en distintas ciudades de España y Europa. A lo largo de su carrera ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas, así como en certámenes de pintura rápida, acumulando más de cuarenta premios. En los últimos años ha desarrollado también una labor docente mediante la impartición de máster class y cursos especializados en acuarela.

La muestra se presenta en un espacio cultural de referencia como el Centro Buñuel Calanda, reforzando el compromiso del Grupo de Estudios Calandinos y del Ayuntamiento con la promoción del arte contemporáneo y el talento vinculado al territorio.

El color como forma de expresión propone al visitante experimentar la pintura no solo como representación, sino como experiencia sensorial en la que la luz estructura la forma y el color articula el pensamiento, invitando a una contemplación pausada y reflexiva.