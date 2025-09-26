El embajador de la República Popular de China en España visita la USJ para conocer acciones de formación con su país. - USJ

VILLANUEVA DE GÁLLEGO (ZARAGOZA), 26 (EUROPA PRESS)

El embajador de la República Popular de China en España, Yao Jing, ha visitado este viernes la Universidad San Jorge para conocer las líneas estratégicas y acciones que la institución universitaria y el Grupo San Valero desarrollan con su país, entre las que destaca la formación en transformación digital a empresarios y directivos de la comunidad china en España.

El embajador ha acudido al campus de Villanueva de Gállego acompañado del agregado de la Embajada de la República Popular de China en España, Xie Tianyu, y del presidente de la Asociación de Cooperación y Amistad España- China, Wang Xinte. Allí, ha sido recibido por la rectora de la Universidad San Jorge, Silvia Carrascal, y por el presidente del Patronato del Grupo San Valero, Pedro Baringo.

La rectora ha expuesto al embajador las grandes cifras de la USJ, así como el impacto económico y social que ha generado en Aragón en sus primeros 20 años de actividad.

Además, Carrascal ha explicado el crecimiento que la Universidad San Jorge está experimentando en cuanto a su dimensión internacional, y en otras áreas como la relación con las empresas, la empleabilidad, la investigación y la transferencia de conocimiento.

PRIMER CURSO

Entre los asuntos que se han abordado ha destacado la colaboración existente entre el Grupo San Valero y la Escuela China de Amistad España-China, que comenzó el curso pasado con el desarrollo del primer curso de Transformación Digital para directivos y empleados de micropymes, pymes y autónomos de negocios de empresas chinas en España.

La primera edición de este título en Zaragoza ya ha finalizado, con un total de 48 alumnos, y se están desarrollando simultáneamente diversas ediciones en Barcelona, Valencia y Murcia con más de 200 alumnos. Además, están previstas varias formaciones más en Madrid y La Rioja que darán soporte a cerca de 500 trabajadores y dueños de negocios en la comunidad china en España.

Este título aborda conocimientos de economía digital, gestión de procesos, digitalización y tecnología digital aplicada. Al concluir el curso, todos los alumnos realizan un proyecto final en el que identifican cuáles son las tareas clave sobre las que aplicar las diferentes herramientas o tecnologías existentes.

Esta formación está enmarcada en la iniciativa Generación Digital del Gobierno de España, liderada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

El objetivo es dar formación en gestión digital para pymes, micropymes y autónomos, con el fin de mejorar su productividad y sus posibilidades de crecimiento e internacionalización.

ASISTENTES AL ENCUENTRO

Al encuentro también asistieron el secretario general de la Asociación de Cooperación y Amistad España-China, Li Linlin; el presidente ejecutivo de la Asociación de Cooperación y Amistad España-China, Yang Aidi; el presidente de la Asociación del Vino China-España, Luis Qiu; y la responsable de la dirección operativa Cooperación España-China, Elisa Sacacia.

Por parte de la Universidad San Jorge, además del presidente del Grupo San Valero y de la rectora ha participado el vicepresidente del Patronato del Grupo San Valero, Juan Carlos Sánchez, y el vicerrector de Política Académica y Calidad, Jorge Echeverría; la vicerrectora de Investigación y Profesorado, Violeta Monasterio; la vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria, Lourdes Diego; el secretario general, José Manuel Murgoitio; y el gerente, Jorge Díez.