Los embalses de la cuenca del Ebro están al 60% de su capacidad total

Archivo - Un embalse de la cuenca del Ebro

ZARAGOZA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro es de 4.688 hectómetros cúbicos, el 60 por ciento de su capacidad total --cinco puntos menos que hace una semana --, a fecha 1 de septiembre de 2025, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En estas fechas, la reserva de 2024 fue de 4.162 hectómetros cúbicos, el 53 por ciento de su capacidad. El promedio de los últimos cinco años, de 2020 a 2024, ha sido de 4.014 hectómetros cúbicos, el 52 por ciento de la capacidad total, y el mínimo de los últimos cinco años se ha producido en 2023, con 2.999 hectómetros cúbicos, el 38 por ciento de la capacidad total.

En la actualidad, se supera la reserva promedio de los últimos cinco años, y está por encima de la cifra de 2024.

La reserva actual de los embalses de la margen derecha es de 432 hectómetros cúbicos, el 64 por ciento de la capacidad máxima. La reserva en esta misma fecha en 2024 era de 232 hectómetros cúbicos, el 34 por ciento.

El promedio de los últimos cinco años ha sido de 326 hectómetros cúbicos --el 48 por ciento-- y el mínimo en ese periodo se dio en 2024 con 232 hectómetros cúbicos, lo que representó ese 34 por ciento de capacidad total.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 2.572 gigavatios hora (GWh), lo que representa un 56 por ciento de la capacidad máxima de la cuenca.