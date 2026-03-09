Los embalses de la cuenca del Ebro se mantienen en el 84% de su capacidad

Archivo - Embalse de Mezalocha en imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro es de 6.579 hectómetros cúbicos, el 84 por ciento de su capacidad total, a fecha 9 de marzo de 2026, en el mismo nivel que hace una semana, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En estas fechas, la reserva de 2025 fue de 6.245 hectómetros cúbicos, el 80 por ciento de su capacidad. El promedio de los últimos cinco años, de 2021 a 2025, ha sido de 5.555 hectómetros cúbicos, el 71 por ciento de la capacidad total, y el mínimo de los últimos cinco años se registró en 2023, con 4.593 hectómetros cúbicos, el 59 por ciento de la capacidad total.

En la actualidad, se supera la reserva promedio de los últimos cinco años y está por encima de la cifra del año pasado.

La reserva actual de los embalses de la margen derecha es de 514 hectómetros cúbicos, el 76 por ciento de la capacidad máxima, lo que supone cuatro puntos más que hace una semana, después de las genorsas lluvias de los últimos días. La reserva en esta misma fecha en 2025 era de 491 hectómetros cúbicos, el 72 por ciento.

El promedio de los últimos cinco años ha sido de 542 hectómetros cúbicos --el 80 por ciento-- y el mínimo en ese periodo se dio en 2024 con 339 hectómetros cúbicos, lo que representó el 50 por ciento de capacidad total.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 3.379 gigavatios hora (GWh), lo que representa un 74 por ciento de la capacidad máxima de la cuenca.