Los embalses de la cuenca del Ebro suben otros cinco puntos hasta el 74% de su capacidad

La reserva de agua embalsada en la cuenca del Ebro está a un 74% de la capacidad total.

ZARAGOZA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro es de 5.801 hectómetros cúbicos, el 74 por ciento de su capacidad total, a fecha 9 de febrero de 2026, lo que supone una nueva subida de cinco puntos con respecto a las cifras de hace una semana, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En estas fechas, la reserva de 2025 fue de 6.104 hectómetros cúbicos, el 78 por ciento de su capacidad. El promedio de los últimos cinco años, de 2021 a 2025, ha sido de 5.380 hectómetros cúbicos, el 69 por ciento de la capacidad total, y el mínimo de los últimos cinco años se registró en 2023, con 4.322 hectómetros cúbicos, el 55 por ciento de la capacidad total.

En la actualidad, se supera la reserva promedio de los últimos cinco años y está por debajo de la cifra del año pasado, y los niveles también están por encima del mínimo, que se produjo en 2023.

La reserva actual de los embalses de la margen derecha es de 467 hectómetros cúbicos, el 69 por ciento de la capacidad máxima, cuatro puntos más que hace una semana. La reserva en esta misma fecha en 2025 era de 476 hectómetros cúbicos, el 70 por ciento.

El promedio de los últimos cinco años ha sido de 420 hectómetros cúbicos --el 62 por ciento-- y el mínimo en ese periodo se dio en 2024 con 319 hectómetros cúbicos, lo que representó el 47 por ciento de capacidad total.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 2.789 gigavatios hora (GWh), lo que representa un 61 por ciento de la capacidad máxima de la cuenca.