Embalses del Ebro al 84% de capacidad: bajan dos puntos en una semana

Archivo - La reserva de agua embalsada en la cuenca del Ebro está a un 84% de la capacidad total. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro alcanza los 6.521 hectómetros cúbicos, el 84% por ciento de su capacidad total, a fecha 22 de junio de 2026, lo que supone dos puntos menos que hace una semana, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En estas fechas, la reserva de 2025 era de 6.825 hectómetros cúbicos, el 87 por ciento de su capacidad. El promedio de los últimos cinco años, de 2021 a 2025, ha sido de 5.720 hectómetros cúbicos, el 73 por ciento de la capacidad total, y el mínimo de los últimos cinco años se registró en 2023, con 3.942 hectómetros cúbicos, el 51 por ciento de la capacidad total.

En la actualidad se supera la reserva promedio de los últimos cinco años --de 2021 a 2025-- y la cuenca se encuentra por debajo de la cifra del año pasado.

La reserva actual de los embalses de la margen derecha es de 510 hectómetros cúbicos, el 75 por ciento de la capacidad máxima, también un punto por debajo que hace siete días. La reserva en esta misma fecha en 2025 era de 584 hectómetros cúbicos, el 86 por ciento.

El promedio de los últimos cinco años ha sido de 463 hectómetros cúbicos --el 68 por ciento-- y el mínimo en ese periodo se dio en 2024 con 341 hectómetros cúbicos, lo que representó el 50 por ciento de capacidad total.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 3.533 gigavatios hora (GWh), lo que representa un 77 por ciento de la capacidad máxima de la cuenca, tras un leve descenso en la última semana.