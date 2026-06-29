Los embalses del Ebro bajan otros tres puntos hasta el 81% de capacidad

Archivo - Uno de los embalses de la Cuenca del Ebro - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro alcanza los 6.310 hectómetros cúbicos, el 81% por ciento de su capacidad total, a fecha 29 de junio de 2026, lo que supone tres puntos menos que hace una semana, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En estas fechas, la reserva de 2025 era de 6.634 hectómetros cúbicos, el 85 por ciento de su capacidad. El promedio de los últimos cinco años, de 2021 a 2025, ha sido de 5.680 hectómetros cúbicos, el 73 por ciento de la capacidad total, y el mínimo de los últimos cinco años se registró en 2023, con 4.264 hectómetros cúbicos, el 55 por ciento de la capacidad total.

En la actualidad se supera la reserva promedio de los últimos cinco años --de 2021 a 2025-- y la cuenca se encuentra por debajo de la cifra del año pasado.

La reserva actual de los embalses de la margen derecha es de 481 hectómetros cúbicos, el 71 por ciento de la capacidad máxima, cuatro puntos menos que hace siete días. La reserva en esta misma fecha en 2025 era de 574 hectómetros cúbicos, el 85 por ciento.

El promedio de los últimos cinco años ha sido de 458 hectómetros cúbicos --el 68 por ciento-- y el mínimo en ese periodo se dio en 2024 con 334 hectómetros cúbicos, lo que representó el 49 por ciento de capacidad total.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 3.407 gigavatios hora (GWh), lo que representa un 74 por ciento de la capacidad máxima de la cuenca, un descenso de tres puntos en la última semana.