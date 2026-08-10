Los embalses del Ebro se encuentran al 62% de su capacidad

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ZARAGOZA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro alcanza los 4.833 hectómetros cúbicos, el 62% por ciento de su capacidad total, a fecha de 10 de agosto de 2026, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En estas fechas, la reserva de 2025 era de 5.278 hectómetros cúbicos, el 68 por ciento de su capacidad. El promedio de los últimos cinco años, de 2021 a 2025, ha sido de 4.569 hectómetros cúbicos, el 59 por ciento de la capacidad total, y el mínimo de los últimos cinco años se registró en 2023, con 3.587 hectómetros cúbicos, el 46 por ciento de la capacidad total.

En la actualidad se supera la reserva promedio de los últimos cinco años --de 2021 a 2025-- y la cuenca se encuentra por debajo de la cifra del año pasado.

La reserva actual de los embalses de la margen derecha es de 373 hectómetros cúbicos, el 55 por ciento de la capacidad máxima. La reserva en esta misma fecha en 2025 era de 480 hectómetros cúbicos, el 71 por ciento.

El promedio de los últimos cinco años ha sido de 377 hectómetros cúbicos --el 56 por ciento-- y el mínimo en ese periodo se dio en 2024 con 270 hectómetros cúbicos, lo que representó el 40 por ciento de capacidad total.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 2.569 gigavatios hora (GWh), lo que representa un 56 por ciento de la capacidad máxima de la cuenca.