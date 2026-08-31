Embalses del Ebro: La reserva de agua baja al 55% de su capacidad

Archivo - Embalse de La Tranquera. - EUROPA PRESS. - Archivo

ZARAGOZA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro alcanza los 4.253 hectómetros cúbicos, el 55% por ciento de su capacidad total, a fecha de 31 de agosto de 2026, dos puntos por debajo de los niveles de hace una semana, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En estas fechas, la reserva de 2025 era de 4.688 hectómetros cúbicos, el 60 por ciento de su capacidad. El promedio de los últimos cinco años, de 2021 a 2025, ha sido de 3.931 hectómetros cúbicos, el 50 por ciento de la capacidad total, y el mínimo de los últimos cinco años se registró en 2023, con 2.999 hectómetros cúbicos, el 38 por ciento de la capacidad total.

En la actualidad, se supera la reserva promedio de los últimos cinco años --de 2021 a 2025-- y la cuenca se encuentra por debajo de la cifra del año pasado.

La reserva actual de los embalses de la margen derecha es de 324 hectómetros cúbicos, el 48 por ciento de la capacidad máxima, dos puntos por debajo que hace siete días. La reserva en esta misma fecha en 2025 era de 432 hectómetros cúbicos, el 64 por ciento.

El promedio de los últimos cinco años ha sido de 330 hectómetros cúbicos --el 49 por ciento-- y el mínimo en ese periodo se dio en 2024 con 232 hectómetros cúbicos, lo que representó el 34 por ciento de capacidad total.

En la actualidad, no se supera la reserva promedio de los últimos cinco año y la margen derecha se encuentra por debajo de la cifra del año pasado, pero por encima del mínimo, registrado en 2024.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 2.233 gigavatios hora (GWh), lo que representa un 49 por ciento de la capacidad máxima de la cuenca, dos puntos por debajo de la cifra de la semana pasada.