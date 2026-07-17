Emma Buj se presentará como candidata para revalidar la Alcaldía de Teruel en las elecciones municipales de 2027

Emma Buj se volverá a presentar como candidata a la Alcaldía de Teruel. - PARTIDO POPULAR

TERUEL 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel y candidata del Partido Popular, Emma Buj, ha anunciado que volverá a presentarse a la Alcadía de la capital turolenses en las elecciones municipales de mayo de 2027 con el objetivo de revalidar la confianza de los ciudadanos y continuar el proyecto de transformación que ha impulsado durante los últimos años.

La presidenta del Partido Popular de Teruel lleva más de diez años al frente del consistorio turolense. Asumió la alcaldía en 2016 tras la marcha de Manuel Blasco al Congreso de los Diputados. Buj se presentó a la cabeza en las listas en el año 2019 y en el año 2023 revalidó la alcaldía con una mayoría absoluta.

"Vuelvo a presentarme a la Alcaldía de Teruel con la misma ilusión que el primer día, pero también con el bagaje de los logros conseguidos";, ha afirmado Buj, quien ha asegurado que afronta esta nueva etapa "con energías renovadas"; y convencida de que la ciudad atraviesa un momento de crecimiento y expansión.

La candidata popular ha subrayado que Teruel es hoy "una ciudad que crea empleo, que amplía su campus universitario, que gana población y que mejora cada día la calidad de vida de sus vecinos". En ese sentido, ha resaltado algunas de las actuaciones desarrolladas durante los últimos mandatos, entre ellas, la puesta en marcha de nuevos equipamientos culturales, como los centros culturales de San Julián y San León, la creación de nuevos espacios verdes como el Parque del Polígono Sur y el Parque de El Carrel, así como la construcción de nuevas instalaciones deportivas, entre ellas el pabellón de La Fuenfresca y la nueva piscina climatizada.

Asimismo, ha recordado otras actuaciones que han mejorado la movilidad y la accesibilidad de la ciudad, como la apertura de la Cuesta del Pueblo Gitano o el nuevo ascensor que conecta el barrio del Carmen con el centro histórico. Además, ha avanzado que, antes de un año, Teruel contará "con el mejor transporte público que haya tenido nunca la ciudad".

Buj ha expuesto que su decisión de volver a encabezar la candidatura del Partido Popular responde al deseo de seguir consolidando el crecimiento de Teruel y continuar impulsando proyectos que permitan mejorar la vida de los turolenses: "Junto con mi equipo hemos demostrado que sabemos cómo hacer un Teruel mejor y vamos a seguir trabajando para que los turolenses vuelvan a confiar en nosotros".

La alcaldesa de Teruel ha defendido que la capital ofrece hoy más oportunidades para los jóvenes, las familias y todas aquellas personas que deciden desarrollar su proyecto de vida en la ciudad. "Teruel se ha convertido en una ciudad en crecimiento y mi compromiso es seguir construyendo una ciudad basada en la convivencia, la seguridad, el empleo y la calidad de vida".

A pesar del crecimiento que está teniendo la ciudad de Teruel, Emma Buj ha advertido que va a seguir trabajando defender las infraestructuras y proyectos necesarios para la ciudad que se encuentran bloqueados por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. La candidata lamenta que proyectos como la A-40, las mejoras de conexiones ferroviarias o las ayudas al funcionamiento estén bloqueadas por el Ejecutivo socialista.

"La ciudad de Teruel está demostrando la capacidad para crecer y generar oportunidades. Este crecimiento no se puede ver limitado por la falta de compromiso del Gobierno de España. Es inadmisible que una ciudad con el potencial de Teruel continúe esperando unas infraestructuras que son imprescindibles para atraer empresas, fijar población y garantizar la igualdad de oportunidades", ha aseverado Buj.