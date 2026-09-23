La emoción guía las fiestas del Pilar de Zaragoza con más ambiente festivo en Independencia y un nuevo escenario musical

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, presenta las fiestas del Pilar - DANI MARCOS

ZARAGOZA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La emoción será el hilo conductor de las fiestas del Pilar 2026 que esta edición tendrán un mayor ambiente festivo en el paseo de la Independencia, el nuevo escenario musical de plaza Salamero, la recuperación de la danza en el Centro de Historias, el mercado de artesanía en la plaza e Aragón y fuegos artificiales en la plaza San Francisco.

En el paseo de la Independencia se llevará la propuesta Paseo Escena que une espectáculos itinerantes como 'L'oisoh et le chamoh' de la compañía Paris Bénarés donde dos animales gigantes recorrerán esta vía. Además, se podrá ver la propuesta de danza juvenil FAM Battle.

El nuevo mercado de artesanía estará en la plaza de Aragón complementado con la tradicional Muestra de Artesanía y Agroalimentación de la plaza de los Sitios.

El nuevo Escenario de Raíz de la plaza Salamero se dedicará a músicas tradicionales y de inspiración folk por el que pasarán Biella Nuei, Entreveradas y Lorena Álvarez, entre otras.

Otra novedad es la ampliación de Río y Juego dedicado a la franja de edad de o a 12 años que tendrán dos nuevos espacios: el Bosque Peripecia, donde explorar túneles y puentes y otros dedicados a jugar creando.

Se generará otro escenario Denominación de Origen Fuente de la Hispanidad dedicado a la comunidad hispana para destacar los vínculos de Zaragoza con Hispanoamérica.

La oferta pirotécnica se ampliará con un cuarto espectáculo desde la plaza de San Francisco, que se suma al del pregón, el del parque Pignatelli y el entorno del Ebro.

"TE VAS A EMOCIONAR"

Estas son las principales novedades que ha dado a conocer la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, durante la presentación de los actos más esperados del año programados por el Ayuntamiento de la capital aragonesa.

"Este Pilar te vas a emocionar" es el lema elegido este año que incorpora novedades con la finalidad de sorprender y hacer de estas fiestas una experiencia memorable para todos ya que Zaragoza se convertirá en un gran escenario al aire libre durante ocho días, del 10 al 18 de octubre.

Precisamente, la alcaldesa ha aludido al aspecto emocional que representan estas fiestas para Zaragoza y en especial para todos sus vecinos. "Todos los que estamos aquí ya sabemos que las fiestas del Pilar no se explican, se sienten y este año, más que nunca, queremos unas fiestas del Pilar que toquen el corazón".

OFRENDA

El inicio de las fiestas comenzara con el desfile que desembocará en la plaza del Pilar, donde de forma previa al pregón que leerán los profesionales del Servicio Contra Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza se desarrollará un acto con sorpresas.

Pocos minutos antes de las 21.00 horas, la artista zaragozana Mar Giménez interpretará en directo 'El olor de Zaragoza'. Tras el pregón, el espectáculo concluirá con fuegos artificiales y podrá seguirse también desde otros espacios festivos como son la Estación del Norte, las Food Trucks Zaragoza y el Espacio Zity.

Otra de las principales apuestas de este edición será la renovación del acto de la colocación de réplica de la Virgen del Pilar, sobre la estructura piramidal frente a la basílica que gana contenido artístico y emocional con la participación de la soprano Eugenia Boix, acompañada por la Capilla del Pilar, los Infantes del Pilar y el organista Luis Antonio González, reforzando el carácter simbólico y solemne de uno de los momentos más esperados de la víspera de la Ofrenda de Flores.

Desde su inclusión en el programa festivo en 2024, este acto ha ido creciendo y ya en 2025 contó con 15.000 espectadores en la plaza del Pilar.

El acto principal, la ofrenda de flores del 12 de octubre congregará a cientos de miles de zaragozanos y visitantes y abrirá el recorrido el Ayuntamiento de Almochuel a las 06.30 horas.

Se espera que congregará a 99.980 personas en 994 grupos, a los que se sumarán los participantes individuales, quienes accederán a la plaza del Pilar a través de un nuevo recorrido que discurrirá por las calles San Jorge, San Vicente de Paúl y Arcedianos. Este acceso permanecerá abierto desde las 06.45 hasta las 20.00 horas.

Este año, al ser par, el manto superior de la Virgen estará confeccionado con claveles rojos, por lo que se recomienda especialmente aportar esta variedad floral durante las primeras horas del día para facilitar su montaje. Como es habitual está prohibido el uso de plásticos, celofanes y otros elementos no biodegradables en ramos y canastillas.

Venezuela será el país invitado en esta edición y su bandera floral lucirá en un lugar destacado del manto de la Virgen del Pilar en la ofrenda.

OFRENDA DE FRUTOS

Al día siguiente, 13 de octubre, la ofrenda de frutos volverá a llenar de colorido y productos solidarios las calles del centro de la ciudad, con su muestra de gastronomía y folclore autóctono y foráneo que en 2025 vivió su edición con mayor afluencia, con 3.500 oferentes.

Los interesados en participar pueden inscribirse hasta el 27 de septiembre a través de la web municipal 'www.zaragoza.es'.

El 140 aniversario del Certamen Oficial de Jota Aragonesa se celebrará el domingo 11 de octubre a las 10.00 horas en el escenario de la fuente de Goya. Sus ganadores, junto a los del 40 Certamen Oficial Benjamín, Infantil y Juvenil exhibirán su arte el día grande de las fiestas a las 17.00 horas en el citado escenario.

La programación tradicional se completará con el Rosario de Cristal o las rondas joteras, que este año aumentan en número y en recorrido y las actuaciones de grupos folclóricos que tendrán como punto de encuentro el escenario de la fuente Hispanidad, en la plaza del Pilar.

DESCENTRALIZACIÓN

Los actos llegarán a todos los distritos en una apuesta renovada por la descentralización con propuestas de teatro, circo y magia. También el programa se extenderá por el Parque Grande con el Parque de las Marionetas y las Tribus del Parque, junto a los foodtrucks.

Los más pequeños podrán deslizarse por el Tragachicos y León Garganchón, que recorrerán los distritos y barrios, al igual que la Comparsa Municipal de Gigantes y Cabezudos y Caballitos, declarada BIC en 2024.

Para los jóvenes, ZGamer llenará la sala multiusos del auditorio de viodeojuegos y el 11 de octubre será la Fiesta Viral Light con Djs en una velada sin alcohol. El Túnel será una novedad con el concierto de Laaza y Begut.

Para los mayores los días 12 y 13 de octubre, también en la sala multiusos se han programado los espectáculo 'Zaragozando' y 'De Benidorm al Pilar' con distintos artistas como Corita Viamonte.

El aspecto inclusivo estará presente de nuevo con una ofrende accesible para personas con discapacidad, movilidad reducida o enfermedades crónicas. Asimismo, Río y Juego dedicará la jornada del 15 de octubre para los centros de educación especial y aulas TEA, además de celebrar una tarde sin ruido.

MÚSICA

La programación musical contará con más de 15 escenarios repartidos por toda la ciudad para descentralizar los eventos y donde actuarán más de cien grupos musicales y artistas tanto de ámbito local, como nacional e internacional de los que se podrá disfrutar de forma gratuita en muchos de ellos entre el 10 y el 18 de octubre.

Antes de la presentación de las fiestas del Pilar, a la entrada del Auditorio han entregado un clavel de color rojo a los asistentes para colocarlo en una réplica más pequeña del manto de la Virgen del Pilar, que ha estado arropado por figuras de la Comparsa de Gigantes.

Las jotas y la canción 'El olor de Zaragoza' interpretada por Mar Jiménez han dado paso a los discursos de la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández, y la alcaldesa, Natalia Chueca.