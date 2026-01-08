Empiezan las obras del CDM Zaragoza Sur, que quedaría "bloqueado" si no hay presupuesto, advierte Chueca

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, visita la parcela donde se levantará el nuevo CDM Zaragoza Sur. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha visitado este jueves la parcela donde se levantará el Centro Deportivo Municipal (CDM) Zaragoza Sur, cuyas obras han comenzado este lunes, pero que corre el riesgo de quedarse "bloqueado" si no se aprueba el presupuesto de 2026, por lo que ha llamado a la "responsabilidad" de PSOE, Vox y ZeC: "Con una abstención nos sirve".

Las máquinas han empezado esta semana los trabajos de vallado, catas y movimientos de tierra en esta parcela, de 26.683 metros cuadrados, situada en una zona de Valdespartera junto a la terminal del tranvía, próxima a los barrios de Montecanal y Arcosur. La previsión es que el nuevo equipamiento esté listo en 2027 y dé servicio a más de 40.000 vecinos del Distrito Sur de la capital aragonesa.

Chueca ha recordado que este es uno de los proyectos que anunció en la campaña electoral de las municipales de 2023 y que "en poco más de dos años y medio, estamos para dar comienzo a las obras", con lo que se están cumpliendo hitos y plazos.

Ha destacado también que el CDM Zaragoza Sur ha estrenado la nueva "licencia exprés" con la que el Ayuntamiento pretende agilizar los trámites administrativos de los principales proyectos, así como un modelo de colaboración público-privada a partir de un derecho de superficie para ofrecer a los vecinos un servicio público "a precios populares", pero con una gestión "dinámica" que incluso amplíe los servicios, al estar en manos de la empresa Enjoy Wellness!, que son "expertos" en centros deportivos.

Así, el Consistorio zaragozano mantendrá la propiedad del terreno, si bien será la adjudicataria la que construya y gestione estas nuevas instalaciones por un máximo de 73 años, periodo tras el cual el equipamiento revertirá al patrimonio municipal. La inversión prevista es de 18 millones de euros, de los que el Ayuntamiento aporta 3,5 como desembolso inicial para poner en marcha el proyecto.

DOS EDIFICIOS

El futuro centro deportivo contará con dos edificios: uno de salud y deporte, tanto seco como húmedo, y un pabellón de grandes dimensiones con capacidad para 800 personas. Las tarifas de las piscinas serán como las del resto de la ciudad y el Pabellón Polideportivo Multidisciplinar podrá ser empleado de forma gratuita por el propio Consistorio, así como por colegios, ampas, asociaciones vecinales o la Junta de Distrito.

La alcaldesa ha explicado que el CDM Zaragoza Sur tendrá tres piscinas exteriores de 800 metros cuadrados para verano, junto a una pradera, y otras cubiertas, con lo que será "un antes y un después" para un distrito "joven", que "no para de crecer" y que lo seguirá haciendo en los próximos años, especialmente en Arcosur.

La zona de aguas interior incluirá en un solo volumen el vaso de nado libre, el vaso de cursillos y actividades y el de 'spa' con su circuito de bienestar, con vistas al sur y al este a través de grandes cristaleras hacia las piscinas exteriores y las dos pistas de pádel, dos de ellas cubiertas.

Ha resaltado también que, con este nuevo equipamiento, el Distrito Sur será "una de las zonas de mayor calidad de vida" de la ciudad y con los servicios más próximos a los vecinos, ya que estará a menos de 20 minutos caminando para todos los vecinos.

Asimismo, están proyectados 21 aparcamientos de coche más otros tres de autobús con acceso independiente y la sostenibilidad será otro de los pilares de este equipamiento, diseñado para potenciar la ventilación natural cruzada, la iluminación natural o led, la reutilización de aguas de lluvia para riego y de lavabos para inodoros, pavimentos permeables, paneles fotovoltaicos, aerotermia o recuperación de calor, todo ello para obtener el certificado energético B.

Chueca ha alabado a la empresa adjudicataria por hacer posible un proyecto "mucho más ambicioso" al que planteaban en un inicio, que incluirá una pérgola hacia una plaza pública de acceso configurada como espacio de encuentro público en la terminación del gran bulevar de Valdespartera.

UN MODELO FAMILIAR CON CUOTAS "MEDIAS-BAJAS"

El director general de Enjoy Wellness!, Óscar Tejada, ha expresado que es una "suerte" ser adjudicatorio de este proyecto, algo que ha sido posible gracias a una "sociedad saludable que practica actividad física" y a un "marco político estable" que no se da en otras ciudades de España.

Ha señalado que la previsión es atender a un máximo de 12.000 usuarios y que las instalaciones se han diseñado para abarcar mucho volumen y poder ofrecer unas cuotas "medias-bajas". Crearán unos 50 empleos directos, mayoritariamente femeninos y jóvenes.

El modelo será "muy familiar", con muchos servicios para niños y para promover la práctica deportiva desde la infancia, y el directivo de la empresa, que ya cuenta con otros dos centros en Zaragoza, ha confiado en estar a la altura de las "altas expectativas" y de cumplir los plazos, que son "muy exigentes" pero "se puede hacer".

UN PROYECTO VINCULADO AL PRESUPUESTO

Sin embargo, la alcaldesa ha advertido de que este equipamiento deportivo "el corre el riesgo de quedarse bloqueado si no se aprueba el presupuesto de 2026, por lo que ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de la oposición para no paralizar este proyecto por motivos "partidistas".

"Los zaragozanos no pueden ser los paganos de los cálculos de los partidos políticos", ha reiterado, después de que Vox anunciara su rechazo a las cuentas tras la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas en Aragón para el 8 de febrero.

"Con una abstención nos sirve", ha apuntado Chueca, quien ha aludido también a PSOE y ZeC, ya que una prórroga presupuestaria afectaría negativamente a la ciudad "en todos los ámbitos".

La alcaldesa ha asegurado, no obstante, que Vox "siempre ha sido responsable" y ha aprobado todos los presupuestos hasta la fecha, y que sus votantes no quieren que se unan a PSOE y ZeC para "parar Zaragoza".

CALENDARIO PARA LA CUESTIÓN DE CONFIANZA

Las cuentas se someterán al Pleno municipal para su aprobación en el mes de febrero, pasados los comicios autonómicos. De ser rechazadas, Chueca activaría automáticamente una cuestión de confianza vinculada al presupuesto.

De este modo, a no ser que PSOE, ZeC y Vox se junten para plantear una alternativa, el presupuesto del equipo de gobierno para 2026 estaría aprobado "a finales de marzo", ha indicado la alcaldesa, quien ha avanzado que ya están "en conversaciones" para pedirles a la formación de Santiago Abascal que "sean responsables".

Natalia Chueca ha insistido en que sería "bastante nefasto" para una ciudad "en crecimiento" como Zaragoza que no hubiera luz verde a unos presupuestos que crecen más de un 6% con respecto al año pasado, hasta los 1.039 millones de euros, frente a los 889 del presupuesto prorrogado. En inversiones, se pasaría de 128 a 48 millones de euros y se caerían proyectos como la Nueva Romareda, la reforma de las riberas del río Huerva o "todas las calles" en construcción, como la plaza San Miguel, el Coso o la avenida Valencia.

Además, ha remarcado que la prórroga afectaría también a otras partidas, como la de personal, que bajaría 18 millones de euros, gastos corrientes en contratas como el transporte o la limpieza --33 millones menos-- o los convenios con entidades sociales y deportivas --10 millones--.

Es por ello, ha aseverado, que, cuando Vox "cambió de opinión" y decidió no respaldas el presupuesto, no optó por prorrogarlo, porque sería una solución "nefasta", sino por vincularlo a una cuestión de confianza.