La empresa Box2Bit invertirá 3.900 millones de euros en una infraestructura de almacenamiento de datos en Épila

ZARAGOZA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este miércoles el acuerdo del Consejo de Gobierno --celebrado esta mañana-- porque el que se aprueba una inversión de 3.900 millones de euros de la empresa Box2Bit en Épila (Zaragoza) para poner en marcha una infraestructura de almacenamiento de datos para Inteligencia Artificial.

"Aragón en estos momentos vive un momento económico imparable, estamos posiblemente ante el mejor momento económico de nuestra historia", ha declarado Azcón a los medios de comunicación antes de asistir a un evento de ADEA.

"No es que hayamos traído más inversiones a nuestra comunidad autónoma de las que nunca en nuestra historia reciente han llegado, sino que siguen llegando inversiones a nuestra comunidad que van a seguir haciendo que Aragón haga historia", ha continuado.

Azcón ha recordado que Box2Bit ya está trabajando en otra infraestructura tecnológica en Cariñena (Zaragoza) y ha comentado que la inversión en Épila se llevará a cabo en dos fases, una primera con 1.125 millones de euros de inversión y otra con una inversión de 2.775 millones de euros.

"Estamos hablando de miles de puestos de trabajo", 1.500 en la fase de construcción y 300 directos e indirectos "de calidad" en la fase de operación, ha apuntado el jefe del Ejecutivo autonómico.

Esta infraestructura tecnológica permitirá que la capacidad de computación de la Comunidad Autónoma supere a París (Francia) y se acerque a Frankfurt (Alemania), de forma que "hoy Aragón es la región de todo el sur de Europa que más inversiones tecnológicas está atrayendo y eso es una magnífica noticia para los aragoneses". Se ha remitido a un informe de la Fundación Basilio Paraíso para decir que las inversiones empresariales anunciadas, de 79.000 millones de euros, permitirán crear 50.000 puestos de trabajo en 2028.

Jorge Azcón ha señalado que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que reflejan un 7,7% de paro en la Comunidad Autónoma al cierre de 2025, son "excepcionales" y sitúan a Aragón "a la cabeza de los buenos datos de empleo en España", por lo que "Aragón camina hacia el pleno empleo de una forma imparable".

"Este proyecto vuelve a ser una noticia que nos ilusiona y que nos esperanza porque la tecnología es uno de los nuevos motores que va a cambiar la estructura económica y, lo que es más importante, va a traer prosperidad, va a traer puestos de trabajo de calidad y va a permitir que el crecimiento económico haga que prestemos servicios públicos a los aragoneses. Ese es el camino en el que se encuentra Aragón y ese es el camino por el que queremos seguir avanzando", ha finalizado.