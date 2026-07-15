La empresa china In-Power Electric se instalará en Zaragoza e invertirá 10 millones, dice Chueca

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el Debate sobre el estado de la ciudad - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa china In-Power Electric implantará en Zaragoza su nueva fábrica de sistemas de conversión de potencia e invertirá 10 millones de euros en tres años en un proyecto que verá la luz el primer semestre de 2027, ha avanzado la alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca, después de que este martes se lo confirmara el presidente y fundador de la compañía y que es fruto del viaje a China que realizó hace un año.

Esta empresa creará 120 puestos de trabajo, tendrá una capacidad de producción anual de 6 gigavatios a la hora anuales. "Garantizamos que los diferentes componentes para fabricar acumuladores de energía --baterías-- se fabricarán en Zaragoza para proveer a los mercados europeos y del norte de África y Sudamérica.

Con este proyecto Zaragoza se convertirá en el hub europeo de la energía del futuro", ha enfatizado la alcaldesa durante su intervención en el Debate sobre el estado de la ciudad.

Este hub será posible con la atracción de otras empresas como Diamond Foundry, CATL, AWS, Microsoft o Inditex, ha citado para añadir que hace un año se anunció la instalación de la empresa que ya está a pleno rendimiento TDG Ibernávitas con una línea de ensamblaje y que en un año ha invertido 10 millones de euros y creado 50 empleos.

"Zaragoza tiene nombre propio nacional como capital y motor económico de Aragón y lidera el crecimiento de la comunidad autónoma. Después de Madrid y Barcelona es el territorio con mayor inversión extranjera en España", ha recalcado.

TRANSPORTE

En su intervención se ha referido a la movilidad con una inversión de 100 millones de euros frente a los 55 que había antes de 2019 transporte que en el caso del autobús ha crecido hasta loa 129 millones de viajes.

A los 23 nuevos autobuses eléctricos que llegarán en enero, se sumarán dos nuevas unidades de tranvía en 2028, que aumentará un 20 por ciento la capacidad. Antes, en concreto "estamos a punto", ha dicho Chueca, se adjudicará el contrato del transporte urbano que mejorará frecuencias y más de 20 rutas, además del servicio de bus a demanda para ir a los hospitales con una inversión récord de 1.187 millones de euros en 10 años.

Ha avanzado que se contratará a la Universidad de Zaragoza el estudio que defina los futuros corredores de transporte de alta capacidad, tanto hacia Arcosur como el eje este-oeste entre Delicias y San José. Otra mejora es el aumento de 600 unidades de bicicletas para mejorar este "exitoso" servicio público de transporte.

POLICÍA LOCAL

Tras asegurar que la plantilla de Policía Local está al cien por cien de cobertura, Chueca ha avanzado que se van a estudiar las posibilidades de ampliación porque se necesita acompasarlo al crecimiento de la ciudad y se abrirá un nuevo cuartel de cercanía en Delicias.

La videovigilancia también forma parte de futuras acciones con la ampliación del contrato marco con una inversión superior a 3 millones de euros para extender la red a más puntos como las 40 próximas cámaras en la ribera del Huerva y otras en Delicias antes de fin de año.

En este contexto se ha referido a la futura ordenanza cívica que busca establecer las conductas que "Zaragoza no está dispuesta a aceptar, como comportamientos que deterioran la convivencia, generan inseguridad o degradan los espacios públicos".

CRITICAS AL GOBIERNO DE ESPAÑA

Chueca ha comenzado su discurso explicando que "cumple" con sus obligaciones legales y reglamentarias al rendir cuentas, por tercera vez en este mandato, en el Debate sobre el estado de la ciudad que, a diferencia del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, no lo hace desde 2022.

"Y siendo esto una obviedad en un sistema democrático, no puedo dejar de remarcarlo, porque lamentablemente vivimos momentos en los que el propio sistema es el que está en riesgo", ha observado.

La regidora ha argumentado que está en riesgo porque el Estado de Derecho "está sufriendo de forma inaceptable un cuestionamiento constante por parte del Gobierno de España, que se torna en ataque frontal". Ha puntualizado que se trata de discrepar de una sentencia, sino a "cuestionar la independencia de quien lo dicta, que se ignoren las votaciones y no rendir cuentas, como ha pasado en el debate del Estado de la Nación, que no se ha celebrado todavía en esta legislatura", ha reiterado.

"Con esta comparecencia --ha enfatizado-- reafirmo el juramento que hice aquí hace tres años de cumplir las normas, porque creo en la democracia, en defenderla y en protegerla. Y lo que hacemos hoy aquí es una de sus mayores expresiones".

Chueca ha precisado que la democracia "nace con la libertad, pero vive con la ley" y "no puede reducirse a crear una marca de ropa por influencers con el impuesto de todos los españoles", ha afeado.

Por ello, ha dado su palabra de que mientras sea alcaldesa de Zaragoza, se seguirán respetando las normas, las instituciones y trabajando para que sean "sólidas y estables".

CONVOCAR ELECCIONES

"Seguiremos dando confianza a los ciudadanos frente a un Gobierno de España que hace todo lo contrario, que agoniza contando los días que le quedan para su final, resistiendo mientras la silla aguante o hasta que la justicia se la quite", ha aventurado.

Esta idea la ha vuelto a retomar al final de su discurso para manifestar que las "democracias no se rompen de un día para otro, se debilitan poco a poco", cuando se cuestiona el Estado de Derecho, se desprecian las instituciones, la verdad deja de importar y la confianza desaparece, ha enumerado.

"Si no hay gestión porque no hay presupuestos, si no hay palabra porque no se ejecuta ningún programa electoral, el único camino en la democracia es devolver la palabra a los ciudadanos. Eso no es otra cosa que convocar elecciones", ha instado Chueca a Sánchez.

Ha apremiado a defender el Estado de Derecho desde cualquier administración y "alzar la voz y proteger los valores que nos sostienen como sociedad", lo que significa que nadie está por encima de la ley.