Encuentran muerto a un pastor tras caerle un rayo en Arén (Huesca)

Situación de la Sierra de Sis y del núcleo de Arén (Huesca). - ELABORACIÓN PROPIA

ARÉN (HUESCA), 15 (EUROPA PRESS)

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Benasque ha encontrado este viernes el cuerpo sin vida de un pastor de 54 años al que le había alcanzado un rayo mientras realizaba labores de pastoreo en la zona de la Sierra de Sis, en el término municipal de Arén, situado en la Comarca oscense de La Ribagorza.

El aviso llegó a las 14.00 horas de este viernes e, inmediatamente, se activó al Greim de Benasque, la Unidad Aérea de Benasque y un médico del 061, ha informado la Guardia Civil.

Al llegar a la zona, sólo pudieron certificar el fallecimiento del pastor, vecino de la Comarca de La Ribagorza, que ha sido evacuado en una aeronave hasta la helisuperficie de Benasque, donde lo esperaban los servicios funerarios para trasladarlo al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza.