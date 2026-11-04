Endesa y Bomberos de Zaragoza mejoran la seguridad ante emergencias con riesgo eléctrico en media y alta tensión

Las sesiones abordan situaciones como incendios, inundaciones, rescates en instalaciones eléctricas y los nuevos escenarios relacionados con la recarga del vehículo eléctrico. - ENDESA

ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de e-distribución, y bomberos de Zaragoza refuerzan su colaboración a través de acciones de formación destinadas a mejorar el conocimiento de las instalaciones eléctricas y contribuir a una intervención más segura y coordinada ante situaciones de emergencia.

Las distintas sesiones programadas permiten a los profesionales de emergencias profundizar tanto en conceptos básicos sobre el funcionamiento de los sistemas eléctricos como en la identificación de los principales riesgos que pueden encontrar durante sus intervenciones.

Uno de los aspectos centrales que se desarrollan es el de trasladar a los bomberos criterios que permitan reconocer el riesgo eléctrico antes de intervenir. Entre ellos se encuentran las distancias de seguridad respecto a elementos en tensión, así como incidir y desarrollar protocolos conjuntos que garanticen la desconexión de las distintas instalaciones con carácter previo a las actuaciones de los servicios de emergencia.

Hoy, tras una sesión teórica, se ha procedido a realizar una visita práctica a una subestación soterrada para poder aplicar los conceptos explicados y permitir la familiarización de los bomberos con este tipo de instalación en donde se conjugan los riesgos eléctricos de alta tensión con los peligros asociados a un espacio confinado.

La colaboración incide también en la coordinación entre los servicios de emergencia y la compañía eléctrica. Las actuaciones en situaciones de emergencia se gestionan a través del 112, debiendo existir una minuciosa coordinación entre todos los agentes implicados.

Este intercambio de información resulta especialmente relevante para identificar la instalación afectada, garantizar su desconexión previamente a la realización de actuaciones, así como conocer la existencia de riesgo eléctrico y adoptar las medidas preventivas adecuadas.

Zaragoza, 04 de noviembre de 2026. Endesa, a través de e-distribución, y bomberos de Zaragoza refuerzan su colaboración a través de acciones de formación destinadas a mejorar el conocimiento de las instalaciones eléctricas y contribuir a una intervención más segura y coordinada ante situaciones de emergencia.

Las distintas sesiones programadas permiten a los profesionales de emergencias profundizar tanto en conceptos básicos sobre el funcionamiento de los sistemas eléctricos como en la identificación de los principales riesgos que pueden encontrar durante sus intervenciones.

Uno de los aspectos centrales que se desarrollan es el de trasladar a los bomberos criterios que permitan reconocer el riesgo eléctrico antes de intervenir. Entre ellos se encuentran las distancias de seguridad respecto a elementos en tensión, así como incidir y desarrollar protocolos conjuntos que garanticen la desconexión de las distintas instalaciones con carácter previo a las actuaciones de los servicios de emergencia.

Hoy, tras una sesión teórica, se ha procedido a realizar una visita práctica a una subestación soterrada para poder aplicar los conceptos explicados y permitir la familiarización de los bomberos con este tipo de instalación en donde se conjugan los riesgos eléctricos de alta tensión con los peligros asociados a un espacio confinado.

La colaboración incide también en la coordinación entre los servicios de emergencia y la compañía eléctrica. Las actuaciones en situaciones de emergencia se gestionan a través del 112, debiendo existir una minuciosa coordinación entre todos los agentes implicados. Este intercambio de información resulta especialmente relevante para identificar la instalación afectada, garantizar su desconexión previamente a la realización de actuaciones, así como conocer la existencia de riesgo eléctrico y adoptar las medidas preventivas adecuadas.

La iniciativa se enmarca en la colaboración entre Endesa y los servicios de emergencia para compartir conocimiento técnico y mejorar la coordinación ante incidentes relacionados con infraestructuras eléctricas.

El objetivo final es que los profesionales de emergencias dispongan de un conocimiento cada vez más preciso de las instalaciones que pueden encontrarse durante una intervención y que Endesa y los cuerpos de bomberos puedan actuar de forma coordinada, con la seguridad como prioridad común.

NUEVOS RETOS ASOCIADOS A LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

Las temáticas abordadas contemplan aspectos muy diversos, tales como incendios o inundaciones que afecten a instalaciones eléctricas, accidentes de vehículos o maquinaria especializados, líneas eléctricas y rescates de personas en instalaciones de alta tensión.

Así, a inicios de octubre se impartió una sesión práctica en contenidos específicos sobre infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, un ámbito en el que los bomberos pueden encontrarse con diferentes configuraciones y niveles de potencia. En este sentido, la sesión técnica preparada para Bomberos de Zaragoza abordó la diferencia entre los distintos equipos de corriente alterna y corriente continua, sus principales componentes y los cuadros eléctricos asociados.

Las sesiones enseñan igualmente a reconocer sobre el terreno elementos como cargadores, conectores, sistemas de ventilación, cuadros eléctricos, protecciones, cableado y dispositivos de corte.