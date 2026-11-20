Los nuevos equipos permiten analizar con mayor precisión la frecuencia y la tensión de la red. - ENDESA

ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha dado un nuevo paso en la digitalización de su red de distribución con el despliegue de una tecnología capaz de registrar información sobre el comportamiento del sistema eléctrico cada 20 milisegundos. Estos nuevos "ojos digitales" proporcionan una visión mucho más precisa de lo que sucede en determinados puntos de la red y permiten mejorar la supervisión de la infraestructura gestionada por e-distribución, la filial de redes de Endesa.

La iniciativa permite incorporar a la red de e-distribución unidades de medición fasorial, conocidas como PMU por sus siglas en inglés, Phasor Measurement Unit, y sistemas de monitorización de área amplia (WAMS, de Wide Area Monitoring Systems) avanzados.

Ambas tecnologías permiten observar parámetros esenciales como la tensión y la frecuencia de modo sincronizado entre los distintos equipos distribuidos por la red, de modo que permite estudiar oscilaciones, y fenómenos relacionados con la calidad del suministro eléctrico con un nivel de detalle muy superior al que proporcionan los sistemas convencionales.

Los equipos de Zaphiro Technologies, compañía especializada en soluciones de monitorización avanzada para redes eléctricas, han empezado a desplegarse en subestaciones de e-distribución de Andalucía y Aragón, en concreto, en Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla y Zaragoza, dentro de su red de 66 y 132 kilovoltios.

RADIOGRAFÍA DE LA RED

La tecnología PMU permite realizar mediciones sincronizadas en distintos puntos de la red eléctrica. Gracias a esta sincronización, los datos obtenidos en diferentes instalaciones pueden compararse en el mismo instante, lo que permite tener una radiografía mucho más completa y rápida de lo que está sucediendo en la red de distribución.

El análisis de los datos permite detectar comportamientos anómalos y anticipar las necesidades de mantenimiento antes de que deriven en incidencias. Los equipos permiten también monitorizar las conexiones entre la red de distribución y la red de transporte, lo que ayuda a conocer mejor cómo interactúan.

Esta capacidad de observación permite ampliar el conocimiento sobre el comportamiento del sistema eléctrico y ofrecer nuevas herramientas de apoyo a los equipos responsables de su operación. El despliegue de estos dispositivos responde a la creciente complejidad del sistema eléctrico.

La incorporación de generación renovable, almacenamiento, autoconsumo, movilidad eléctrica y nuevos consumidores está transformando el papel de la red de distribución, y su digitalización es cada vez más importante. Conocer mejor cómo se comporta la red es clave para integrar de forma segura y eficiente las nuevas formas de generación y consumo.