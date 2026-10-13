Un enfermero del Hospital San Jorge crea 48 cuentos para ayudar a los niños a afrontar pruebas médicas sin miedo

El enfermo Lorenzo Bergua atendiendo a los medios de comunicación este martes, 13 de octubre, en el Hospital Universitario San Jorge - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario San Jorge de Huesca incorporará a sus recursos de atención pediátrica una colección de 48 cuentos escritos por Lorenzo Bergua, enfermero del centro, que busca ayudar a los niños a comprender las pruebas, tratamientos e intervenciones médicas y afrontar estas experiencias con menos miedo y ansiedad.

Los relatos, según ha detallado a los medios de comunicación este martes, 13 de octubre, explican con un lenguaje sencillo y cercano procedimientos habituales, como la colocación de una escayola, la realización de radiografías o las extracciones sanguíneas, pero también enfermedades y procesos más complejos, como la diabetes tipo 1 o el cáncer infantil. La iniciativa pretende facilitar que los menores entiendan qué les sucede, por qué necesitan determinados cuidados y cómo pueden afrontar la situación con mayor tranquilidad.

El proyecto nació de una experiencia personal de Bergua, padre de tres hijos pequeños. Cuando sus hijos le preguntaban al regresar a casa qué había hecho durante la jornada, el enfermero buscó una forma de explicarles su trabajo en el hospital sin generar temor. Al comprobar que apenas existían materiales adaptados para acercar el entorno sanitario a la infancia, comenzó a escribir historias protagonizadas por niños que atraviesan situaciones similares a las de los pacientes pediátricos.

"Los niños entienden mucho más de lo que pensamos. Cuando conocen lo que les va a pasar, disminuyen el miedo y la ansiedad y afrontan mejor la situación", ha explicado el autor.

RECURSOS PARA FAMILIAS Y PROFESIONALES

La colección no está dirigida únicamente a los menores, sino también a sus familias y a los profesionales sanitarios que los acompañan durante la enfermedad. Los cuentos pretenden facilitar la comunicación, resolver dudas y favorecer una relación de confianza entre los pacientes, sus allegados y el personal médico.

A través de una campaña de donaciones impulsada por el propio Bergua, la colección completa ha llegado al Hospital Universitario San Jorge y al Hospital Materno Infantil Miguel Servet de Zaragoza. El proyecto se ha ampliado con la plataforma digital 'Cuentos Sanitarios' y un aula virtual, que permiten trabajar las historias tanto en centros educativos como en entornos asistenciales.

Además, cada relato dispone de materiales complementarios, entre ellos guías para profesionales sanitarios y docentes, así como cuadernos de actividades para facilitar su utilización en consultas, hospitales y colegios.

Con esta incorporación, el centro oscense amplía sus herramientas para humanizar la atención pediátrica y reducir el impacto emocional que pueden provocar la enfermedad y los procedimientos médicos durante la infancia. La colección estará disponible para los profesionales y las familias con el propósito de hacer que la experiencia sanitaria resulte más comprensible y cercana para los niños.