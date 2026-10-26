El enlace de Sariñena de la A-131 y la A-129 entra en funcionamiento tras tres semanas de obras

Renovado el acceso a Barbués con una inversión de 343.000 euros de la Diputación de Huesca - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

HUESCA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca (DPH), tras tres semanas de obras, ha finalizado la mejora integral del enlace entre las carreteras A-131 y A-129 en Sariñena. La actuación, que ha supuesto una inversión de 250.000 euros, ha permitido renovar cerca de 800 metros de vía, con trabajos sobre el firme, los sistemas de drenaje y la señalización.

El presidente de la institución provincial, Isaac Claver, ha afirmado que "estamos ante un tramo históricamente demandado que necesitaba una reparación integral. Desde hoy este enlace está plenamente operativo y los usuarios pueden circular por esta carretera en buenas condiciones. De la mano del Ayuntamiento de Sariñena, la Diputación de Huesca ha ejecutado unas obras que garantizan la seguridad y la comodidad de quienes la transitan".

La intervención pone fin al deterioro que presentaba este tramo, cuya titularidad local quedó determinada durante el pasado verano. Pese a su carácter municipal, se trata de una conexión con una función viaria que trasciende el ámbito estrictamente local por su ubicación y por el volumen y las características del tráfico que soporta.

El enlace comunica directamente dos carreteras autonómicas, la A-131 y la A-129, da acceso al polígono industrial Saso Verde y es utilizado diariamente por vehículos pesados, maquinaria agrícola y tráfico vinculado a la actividad empresarial, agrícola y ganadera de Los Monegros.

Ante esta situación, la Diputación asumió la ejecución de las obras en colaboración con el Ayuntamiento de Sariñena, dentro de su labor de cooperación y asistencia a los municipios. La actuación ha permitido recuperar la seguridad, unas condiciones adecuadas de circulación en un punto especialmente transitado y mejorar una conexión relevante tanto para la actividad económica de la zona como para la movilidad en el entorno de la capital monegrina.