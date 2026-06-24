Épila convierte su patrimonio histórico en escenario de la IX edición del Festival de Música Antigua

Del 26 al 28 de junio acoge tres conciertos gratuitos que se celebrarán en tres enclaves históricos del municipio: la iglesia del Convento de la Concepción, la Parroquia de Santa María la Mayor y el salón principal del Palacio del Conde de Aranda - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Épila volverá a convertirse este fin de semana en punto de encuentro para los amantes de la música histórica con la celebración de la IX edición del Festival de Música Antigua, una cita que se ha consolidado como uno de los principales referentes culturales del verano en la provincia de Zaragoza. Organizado por el Ayuntamiento de Épila y el ensemble La Guirlande, el certamen ofrecerá del 26 al 28 de junio tres conciertos gratuitos en algunos de los espacios patrimoniales más destacados del municipio.

La iglesia del Convento de la Concepción, la parroquia de Santa María la Mayor y el salón principal del Palacio del Conde de Aranda volverán a convertirse en escenarios de excepción para una programación que combina calidad artística, divulgación cultural y puesta en valor del patrimonio histórico de la villa.

Durante la presentación del festival, la diputada provincial Charo Lázaro ha destacado que la iniciativa constituye un ejemplo de cómo la cultura puede convertirse en una herramienta de dinamización para el medio rural. Asimismo, ha señalado que la unión entre música y patrimonio permite al público disfrutar de una experiencia singular en la que dialogan la historia, el arte y la sensibilidad contemporánea.

Por su parte, el alcalde de Épila, Jesús Bazán, ha recordado que el festival nació en 2017 con un doble propósito: acercar la música antigua a la ciudadanía y aprovechar el extraordinario patrimonio arquitectónico del municipio como espacio cultural. Desde entonces, la propuesta no ha dejado de crecer hasta convertirse en una referencia dentro y fuera de Aragón.

El certamen acumula ya más de 2.400 espectadores en sus ocho ediciones anteriores y ha contado con la participación de músicos y formaciones procedentes de diez países distintos. Una trayectoria que recibió un importante reconocimiento en 2022 con la obtención del Premio CREAR a Jóvenes Talentos Aragoneses, otorgado por el Instituto Aragonés de la Juventud.

TRES CONCIERTOS PARA VIAJAR POR LA HISTORIA DE LA MÚSICA

La programación arrancará el viernes 26 de junio en la iglesia del Convento de la Concepción con el concierto 'MIDWAY-Metamorfosis y perspectivas', interpretado por el ensemble La Reverencia. La formación, dirigida por el clavecinista Andrés A. Gómez, está integrada por músicos especializados en interpretación historicista y con una amplia trayectoria internacional.

La Reverencia se ha convertido en una de las agrupaciones españolas más reconocidas dentro del ámbito de la música antigua gracias a su presencia en festivales de referencia como el Festival Internacional de Santander, el FEMAS de Sevilla o el Festival de Música Antigua de Daroca. Su trabajo se caracteriza por la recuperación de repertorios históricos y una especial atención a la música francesa y al repertorio isabelino.

La segunda jornada tendrá como protagonista a la zaragozana Silvia Márquez Chulilla, que ofrecerá el programa 'El ángel dormido' el sábado 27 de junio en la parroquia de Santa María la Mayor. Considerada una de las intérpretes españolas más destacadas de clave, órgano y fortepiano, cuenta con numerosos reconocimientos nacionales e internacionales y actualmente es catedrática de Clave en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Su trayectoria incluye galardones en certámenes de prestigio como el Concurso Internacional Primavera de Praga o el Concurso Internacional de Clave de Brujas. Además, fue miembro de la Orquesta Barroca de la Unión Europea y recientemente fue nombrada Embajadora de la Ciudad de Zaragoza.

El festival concluirá el domingo 28 de junio con el concierto 'Diálogos en armonía', que reunirá en el Palacio del Conde de Aranda a La Guirlande y Dolci Accenti, dos conjuntos especializados en la interpretación de música antigua con instrumentos históricos.

MÚSICA, PATRIMONIO Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

La Guirlande, fundada por Luis Martínez Pueyo durante su etapa en la Schola Cantorum Basiliensis, se ha consolidado como uno de los ensembles especializados en repertorio de los siglos XVIII y XIX más prestigiosos del panorama nacional. Su trabajo se centra en recuperar la sonoridad original de las obras mediante el uso de instrumentos históricos y el estudio riguroso de las fuentes de época.

Junto a ellos actuará Dolci Accenti, formación italiana que desarrolla una intensa actividad concertística por toda Europa y que destaca por su labor de investigación, formación y difusión cultural. Además de sus actuaciones, impulsa festivales internacionales y proyectos educativos dirigidos a jóvenes músicos.

Una de las novedades más destacadas de esta edición vuelve a ser la apuesta por combinar artistas de prestigio internacional con espacios patrimoniales singulares, reforzando la identidad de un festival que ha convertido a Épila en un referente para la música antigua durante el último fin de semana de junio.

El alcalde Jesús Bazán ha afirmado que el certamen demuestra que la cultura puede convertirse en una herramienta de desarrollo para el territorio, ayudando a proyectar la imagen de Épila más allá de Aragón y generando nuevas oportunidades para el municipio.

Con entrada libre y todos los conciertos programados a las 20.00 horas, la organización espera repetir el éxito de convocatorias anteriores. En este sentido, las actuaciones se celebrarán en recintos históricos que ofrecen unas condiciones acústicas y ambientales especialmente adecuadas para disfrutar de este repertorio, convirtiendo el festival en una propuesta cultural y turística de referencia para comenzar el verano en Valdejalón.