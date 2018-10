Escartín (Podemos) dice que Lambán "está perdiendo el tiempo" porque no acepta sus condiciones sobre Presupuestos

Publicado 25/10/2018 13:48:52 CET

ZARAGOZA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, ha firmado este jueves que el Gobierno autonómico "está perdiendo el tiempo porque no va a aceptar" las cinco condiciones previas que ha puesto la formación morada para comenzar a negociar los Presupuestos de 2019.

Escartín, que no ha asistido a la reunión sobre Presupuestos convocada este jueves por el consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, ha considerado posteriormente que el Ejecutivo "no está dispuesto a avanzar para que haya un proyecto de ley progresista para 2019".

En declaraciones a los medios de comunicación, ha dejado claro que si Lambán quiere aprobar los Presupuestos debe incluir las cinco medidas antepuestas y "si no, que no haga perder el tiempo a la gente", indicando que estas medidas tendrían un coste "no más allá de 50 millones" de euros y que Podemos las defiende "desde el primer día". Ha recordado que PSOE y CHA votaron a favor de varias de estas medidas en las propuestas de resolución del Debate sobre el estado de la Comunidad.

También ha dicho que el objetivo de Podemos es aplicarlas en el primer trimestre del año y que ha puesto "la mano tendida" para que hubiera Presupuestos desde el próximo 1 de enero, por lo que el Gobierno "está perdiendo un tiempo precioso".

"No es que se den por rotas las negociaciones", sino que "seguimos trabajando en las Cortes con un montón de acuerdos", pero "no puede ser que el Gobierno de Lambán siempre ponga delante su inacción y vuelva a sacar la bandera de la Ley de Renta Básica" cuando lleva un año sin convocarse la Ponencia, ha añadido Escartín.

Además, ha considerado que el presidente del Gobierno regional, Javier Lambán, "no ha asumido que Podemos es una fuerza con la que tiene que hablar de tú a tú y sigue arrastrando el paternalismo de la vieja política, que esconde que el PSOE nos ganó por 6.000 votos" en 2015, "que los 14 diputados de Podemos son fundamentales para todos los Presupuestos, las leyes y los proyectos importantes".