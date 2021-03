Escartín (Podemos): "Hemos conseguido que la pluralidad se vea como una fortaleza"

El portavoz parlamentario de Podemos Aragón cree que Cs "ni pincha ni corta" y que PP y VOX presentan pocas iniciativas "de fondo"

El portavoz parlamentario de Podemos Equo en las Cortes de Aragón, Nacho Escartín, ha afirmado, en una entrevista concedida a Europa Press: "Hemos conseguido que la pluralidad se vea como una fortaleza; que las políticas feministas, ecologistas y de justicia social estén siempre en primera línea de las decisiones políticas".

También, "que no gobierne ni haya un Gobierno influido por VOX en Aragón; revertir los recortes de todos los servicios públicos; que el Gobierno de Aragón esté muy centrado en que nadie se quede atrás en un momento complicado, y esto es una alternativa absoluta a lo que sería un Gobierno liderado por PP, Cs o VOX, que gestionan de manera distinta, en Aragón también. Lo vimos con Rudi".

Desde Podemos "queremos que haya cierta tranquilidad para que cada uno gestione sus áreas y demuestre que somos capaces de hacer un Gobierno que piensa en la gente", que es "para lo que nos metimos en el Ejecutivo".

El acuerdo de investidura del presidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán, alcanzado en 2019 por PSOE, Podemos, CHA y PAR "es una primera experiencia para impedir que hubiera un Gobierno participado o impulsado por VOX, algo que conseguimos cuando la aritmética no era sencilla".

El Gobierno de cuatro partidos "en Aragón no se había dado tanto, pero sí tenemos muchísimas experiencias de coaliciones de partidos de distintos signos y, en términos prácticos, no supone mayor problema que la necesidad obligada de diálogo y de acuerdos constantes".

"LA SANGRE NO LLEGA NUNCA AL RÍO"

Escartín ha referido que "constantemente" el cuatripartito se reúne para anticiparse a "posibles conflictos que pueda haber", para "poner en común información de lo que cada uno está haciendo en sus áreas de gestión y, cuando surge algún nudo, trabajar para resolverlo", lo que "en Aragón se está haciendo con normalidad y naturalidad".

En todo caso "somos partidos diferentes", ha continuado Escartín, indicando que si se compara el programa del PAR con el de Podemos Equo, en algunas cuestiones son "hasta antagónicos".

"Si, al mismo tiempo, se mira el acuerdo que yo mismo suscribí hace un año y medio, muchas cuestiones que nos separan quedan en algunos casos a un lado, en otros tomamos posición para ponernos de acuerdo y la gran mayoría son compartidas".

Este método "está siendo bastante positivo y, de hecho, un ejemplo claro es la aprobación reciente de los Presupuestos en tiempo récord, con el apoyo de IU y de Cs, o la Estrategia de Recuperación, que suma a prácticamente todo el tejido asociativo de municipios, comarcas y provincias, empresarial y sindical, o los acuerdos que tenemos en torno a la PAC con las organizaciones agrarias", es decir, que "se intenta buscar siempre acuerdos que, incluso, trasciendan a las propias fuerzas que formamos el Gobierno".

"Lo que hacemos es dialogar muchísimo los cuatro portavoces y todas las diputadas, y al final se generan debates de impulso y control al Gobierno, y lo que hacemos es anticiparnos", de forma que "vamos a ponernos de acuerdo en encontrar los puntos intermedios, siempre partiendo del acuerdo de gobierno, y cuando son cuestiones que no estaban reflejadas, intentar dialogar".

"Lo más importante es volcar la información porque el resto de partidos también quiere saber qué está haciendo CHA en materia de vivienda, el PAR en Turismo o Podemos en Universidad", de manera que "primero hay que compartir la información" y en este sentido "no está habiendo grandes fricciones más allá de los temas que se mediatizan por el salseo que tenemos a veces, pero la sangre nunca llega al río".

De hecho, "cuando ha habido polémicas enseguida nos entendemos y remamos todos en la misma dirección, que no es otra cosa que buscar el bienestar de los aragoneses, que es lo que compartimos los cuatro socios".

"PARTIDO VELETA"

A juicio de Nacho Escartín, "Ciudadanos es un partido veleta de la v a la a", puesto que "dan giros de timón ellos mismos, sin pedírselo nadie, Cs en Aragón ni pincha ni corta, dicho rápido y mal" ya que el cuatripartito tiene mayoría absoluta "y, además, los Presupuestos los apoya IU, que a nosotros nos viene fenomenal".

"Cs viene y dice que ha conseguido dar un brochazo naranja a los Presupuestos, pero los Presupuestos han salido del Gobierno, no les hemos aceptado más enmiendas que a los demás", siempre "desde esa apertura que tiene este Gobierno, que no tenemos ningún escrúpulo en aceptar iniciativas buenas que vengan de IU, del PP o de Cs".

"No cito a VOX porque la verdad es que ellos no traen prácticamente nada constructivo, pero en los otros tres casos hemos demostrado, en las leyes y los Presupuestos, que siempre incorporamos iniciativas de la oposición".

"Más allá de eso es el sueño que se monta Pérez Calvo, que le gusta mucho decir que está en la pomada, pero tampoco consigue nada ni se materializa en nada que no estemos haciendo ya". Ha criticado que desde Cs "salen a fuego a criticar las prácticas 'mafiosas y corruptas' del PP ¿Y en Zaragoza? No, en Zaragoza fenomenal, cuando Jorge Azcón es un cuadro clarísimo del PP".

Tras las elecciones autonómicas de 2019 "el primero que salió diciendo que con el PSOE nada fue Cs, y el PAR se movió, también PSOE, CHA y Podemos" y se constituyó el cuatripartito, ha continuado Escartín, quien ha agregado que Cs lleva un año "con ese juego de 'Lambán es bueno y Sánchez malo, el PSOE de aquí mola y el de Madrid no', esos rollos que llevan ellos, que son un poco de esquizofrenia política".

El dirigente de Podemos ha opinado que "el centro no es eso; esa entelequia que es el centro desde luego Ciudadanos no lo es, como no lo fue UPyD tampoco", indicando que "ellos mismos sabrán evaluar el desastre que han tenido" en las autonómicas catalanas porque "cuando algo te va mal tienes que cambiar y si no, vas de cabeza al abismo".

POCO IMPULSO

Para Nacho Escartín, en el Parlamento "hay pocas iniciativas de la oposición y muchas son repetidas, temas localistas, pero cuestiones de fondo que impulsen leyes o acciones al Gobierno de Aragón está habiendo muy pocas".

En la oposición "tenemos, por una parte, Cs, que a veces te da una de cal y una de arena, te dan un palo o te votan a favor de todo", mientras que PP y VOX, "sobre todo VOX, traen muchas iniciativas que son un 'corta y pega' de cuestiones que no son singulares de Aragón, que no están pensadas por Aragón, que igual las registran aquí que en Galicia o Ceuta", lo que para Escartín es "muy criticable desde el punto de vista de un cargo público aragonés, que está pagado por los aragoneses".

Este procedimiento "demuestra muy poco respeto y, al mismo tiempo, son iniciativas rechazadas en su mayoría porque no aportan absolutamente nada a la realidad" y, además, "son cuestiones en las que todos los demás estamos en contra; el PP sí les apoya, pero son los únicos" ya que son asuntos que "o ya se estaban haciendo y están ya caducados o son diametralmente opuestos a lo que está realizando el Gobierno de Aragón", por lo que "hay muy pocas aportaciones en positivo".

De VOX ha dicho también que "ni trabajan en la Ponencia del Sáhara, ni en las declaraciones institucionales, ni en la Estrategia de Recuperación" porque "todo lo que sea no trabajar a 'la España que madruga' le viene fenomenal", mientras que "el resto de grupos sí que parecía que estaba en una actitud positiva".

El PP ha experimentado en los últimos meses "un viraje de oposición infértil, intentando traer al Parlamento debates huecos, de actualidad estatal, que tienen poco 'punch' a nivel de impulso al Gobierno", ha apostillado el portavoz de Podemos Equo. Si presentaran iniciativas "más constructivas y responsables" el Ejecutivo "las escucharía sin ningún problema".