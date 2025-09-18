Escolares y personas con discapacidad de Zaragoza reivindican en vídeos y relatos lo que valoran de sus pueblos

Foto de familia de la séptima edición de los premios del concurso 'Qué bello es vivir...En mi pueblo'. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad de la Diputación Provincial de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza (Unizar) han entregado este jueves los séptimos premios del concurso de relatos y vídeos 'Qué bello es vivir...en mi pueblo', tras una convocatoria con récord de participación, con 66 trabajos presentados, tanto desde colegios como desde entidades del ámbito de la discapacidad intelectual.

El objetivo del concurso es dar visibilidad al medio rural y sus potencialidades a través de la sensibilidad de dos colectivos: niños y jóvenes y personas con discapacidad intelectual.

El acto de entrega de estos premios ha estado presidido por el diputado delegado de Despoblación de la DPZ, Eduardo Arilla, acompañado por el director de la Cátedra, Vicente Pinilla. En total se han entregado cinco premios y cinco menciones de las dos modalidades: relato y vídeo.

"Este proyecto, sin duda, es un compromiso de nuestra Diputación Provincial con la despoblación", ha indicado Arilla, en declaraciones a Europa Press, donde ha destacado el objetivo de ensalzar la vida en el medio rural, que es "distinta" pero, sobre todo, "sostenible".

Por su parte, el director de la cátedra, Vicente Pinilla, ha asegurado que esta es "una de las actividades más alegres" por la participación de escolares y persona con discapacidad, que hacen "pequeños videoclips con historias de sus pueblos" para mostrar que la vida en ellos "puede tener tanto sentido como cualquier otra".

Después de siete años de estos premios, ha afirmado que el balance "es muy positivo" tras el último récord de participación, puntualizando también que, en el caso de los videoclips, el trabajo colectivo "involucra a muchas más personas".

Pinilla ha considerado, además, que "es algo bonito" desde el punto de vista educativo porque los escolares pueden "hacer algo diferente de lo normal, salirse un poco del currículum estándar".

En cuanto a la temática de los trabajos, ha dicho que son siempre reflexiones sobre lo que les llama la atención de sus pueblos, lo que más valoran o, simplemente crean historias que tienen como marco ese escenario.

El acto ha sido presentado por el periodista David Marqueta y ha estado amenizado por la música del grupo Ixeya, de Santa Engracia (Tauste). Varios diputados provinciales de la DPZ y miembros de la Universidad de Zaragoza han entregado los premios a los ganadores.

PREMIOS Y CATEGORÍAS

Los premios han consistido en sendos trofeos así como cuantías económicas entre los 250 y los 500 euros dependiendo de la categoría y que se destinarán a la adquisición de libros, material escolar o lúdico para los centros a los que pertenecen los participantes o en actividades y usos culturales de sus miembros, siempre cumpliendo los requisitos formales que se les indique en su facturación.

En todos los premios se incluye un trofeo original para los autores. Dentro de la modalidad de relato están las categorías infantil, juvenil y personas con discapacidad y en la modalidad de vídeo, la categorías infantil-juvenil y la destinada a personas con discapacidad.

Así, la ganadora del premio de relato infantil ha sido Vega Marcos, del CEIP Subpradel de Sobradiel, por la obra 'El árbol de Sobradiel', con mención especial para Noa Pérez, del CRA Las Viñas de Fuendejalón, por 'Laura, Rebeca y su nave'.

En el relato juvenil, ha vencido '41º36'09_N', de Dahbia Amoura, del IES Rodanas de Épila, mientras que la mención ha recaído en Ángela González, del Colegio San Agustín de Zaragoza, por 'El sonido de un hogar'.

'El gran robo de la pantaria', de la Asociación Utrillo de Zaragoza, ha recibido el premio de relato de personas con discapacidad intelectual, mientras que 'Alma de pueblo y genio de ciudad', del aula de formación para personas con discapacidad de la Fundación Agustín Serrate en Ejea de los Caballeros, ha hecho lo propio con la mención especial.

El premio del mejor vídeo infantil y juvenil ha ido a parar de nuevo al CEIP Subpradel, en concreto a Judit Benedí, mientras que la mención especial ha sido para Paula Sarría, del Colegio San Agustín de Zaragoza.

En cuanto al vídeo para personas con discapacidad intelectual, el ganador ha sido 'Antena Pueblo', dirigido por Alberto Arguedas, de la Asociación Utrillo de Zaragoza, y la mención especial, 'Amibil Dates 2: así fue la boda', dirigido por Natalia Ibáñez, de la Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo Amibil de Calatayud.