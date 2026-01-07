La Escuela Infantil de Arcosur o Zaragoza Luce destacan en el presupuesto municipal de Cultura y Educación

Archivo - Instalación "Sign" en la plaza del Pilar del Festival Zaragoza Luce - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza para 2026 recoge 22.950.525 euros para el Área de Cultura, Educación y Turismo, la cifra más alta hasta la fecha, con partidas como la Escuela Infantil de Arcosur, la segunda edición del festival Zaragoza Luce, la continuación del Vive Latino, los actos en torno al eclipse solar del 12 de agosto, la reapertura del Centro de Las Armas como equipamiento socioeducativo, la subvención a la escuela taurina 'Mar de Nubes' o el Cheque Familia, entre otras.

Así, la sociedad municipal Zaragoza Cultural dispondrá de 11,8 millones de euros, por encima del 2025, con las Fiestas del Pilar, el quinto aniversario de Vive Latino, la segunda edición del bienal Zaragoza Luce ampliado, la coorganización municipal de Inverfest como referente musical, y una Navidad que mantendrá su línea creciente, ha informado el Consistorio, que ha añadido que se seguirán organizando "decenas" de actividades artísticas y lúdicas en calles y plazas.

El Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, con 4,7 millones euros de dotación municipal y, tras finalizar el 225 aniversario del Teatro Principal, continuará programando diferentes espectáculos, con una creciente actividad cultural en su hall, después de aun año que apunta a un cierre "histórico" en taquilla.

Dentro de las inversiones en el ámbito cultural, aparecen 300.000 euros para la restauración del Monumento a Los Sitios y la del Quiosco de la Música del Parque Grande, con 400.000 euros.

Además, se afianza en el presupuesto el incremento en la partida para el convenio con la Escuela Taurina 'Mar de nubes', que alcanza los 50.000 euros.

REAPERTURA DE LAS ARMAS

La partida destinada a la Concejalía de Educación sube un 6,88%, y se sitúa en 16.118.468 euros, casi 1,1 millones más, principalmente por la próxima reapertura del Centro de Las Armas bajo la gestión directa del Ayuntamiento de Zaragoza como equipamiento socioeducativo.

Se replica el Cheque Familia, como anunció la alcaldesa a finales de 2025, con la partida de 1,3 millones de euros y un esfuerzo para reducir la burocracia para facilitar la tramitación y el cobro. Desde el mes pasado y hasta finales de febrero, los solicitantes tienen plazo para poder solicitar las ayudas de 700 o 1.000 euros en función de la renta familiar.

El Gobierno de la Ciudad contempla la ejecución de la Escuela Infantil de Arcosur, con más de 3,1 millones de euros euros y sigue en marcha la mejora que se está llevando a cabo en la Escuela Infantil La Piraña, por 970.000 euros, que supondrá finalizar la climatización de todas las Escuelas Infantiles Municipales.

En ellas, además, continuará funcionando el servicio de las aulas específicas de educación infantil en María Urrea y el equipo itinerante por toda la red con el convenio con Atades.

Otra de las inversiones muy demandadas y contemplada en las cuentas municipales es la reforma y ampliación de la Biblioteca Santa Orosia, que gozará de 150.000 euros.

NUEVOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Por otro lado, el Consistorio zaragozano destinará 3,8 millones en diversas acciones para ganae visitantes y ofrecer propuestas de calidad a través del patronato municipal Zaragoza Turismo.

Entre los proyectos que contempla el Gobierno de la ciudad para el 2026 se encuentra el plan de acción de Zaragoza como ciudad creativa de la Unesco en la gastronomía, la presencia en la red Saborea España en torno a los valores culinarios y de los productos autóctonos, y la continuación de la celebración de Zaragoza como Capital Mundial de la Garnacha.

En el calendario de acontecimientos que van a protagonizar el 2026, aparece la organización de una programación especial en torno al eclipse solar del 12 de agosto, ya que Zaragoza será una de las mejores ciudades en España para presenciar este fenómeno astronómico.

En los últimos años, la ciudad ha ganado terreno como sede de turismo MICE, de reuniones, congresos y ferias, que están contribuyendo a reforzar la economía local.

Una de las citas que ha escogido Zaragoza para celebrar su reunión anual es la Convención de Turespaña que congregará a los profesionales del sector de todo el país.

Por último, se mantiene una partida de 65.000 euros para promocionar la ciudad en las estaciones ferroviarias del sur de Francia, conectadas con la capital aragonesa, que sigan arraigando la imagen de la ciudad como destino para los habitantes del país vecino.