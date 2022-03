La Escuela Museo Origami acoge la exposición 'Orthodox Folding', de Gabriel Álvarez

ZARAGOZA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Museo Origami Zaragoza (EMOZ), ubicada en la segunda planta del Centro de Historias, acoge la exposición de papiroflexia titulada "Orthodox Folding", de Gabriel Álvarez, que se puede visitar hasta el 19 de junio.

Se muestran distintas obras que se han plegado especialmente para esta exposición y son una selección de los modelos creados por el artista en la década de los 80, justo antes de que el plegado empezara a experimentar el desarrollo que se inició a partir de los 90.

El artista pretende con esta exposición que sus modelos muestren lo más claramente posible que son de papel, ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza en una nota de prensa.

El título "Orthodox Folding" quiere rendir homenaje al Grupo Zaragozano clásico que utilizaba los términos "ortodoxia" --no cortar, no pegar-- frente a "heterodoxia" --todo lo demás--. En los modelos expuestos no hay cortes, pegamento, "endurecedores" ni coloreados "ad hoc" y cada uno está realizado con un solo papel. Los efectos de color se obtienen del juego de pliegues en un papel coloreado por una cara.

Junto a la exposición de Gabriel Álvarez, otras salas más de la Escuela exponen dos muestras complementarias, una de Andrés Martín Prieto titulada "Origami 3D", y otra de Jesús Artigas, campeón de la IX International Origami Internet Olympial (IOIO).