La Escuela Museo de Origami cumple 12 años con una media de 24.500 visitantes anuales

ZARAGOZA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Museo de Origami de Zaragoza (EMOZ) cumple 12 años con una media de 24.500 visitantes anuales, poco más de 2.000 personas al mes, y que en 2025 supone un aumento de alrededor de un 2 por ciento respecto al año pasado.

"Para ser un museo de pago en Zaragoza no está nada mal", --la entrada general es de 3 euros-- ha destacado el director de la EMOZ, Jorge Pardo, en el balance de fin de año del que ha comentado que ha aumentado "muchísimo" en visitas guiadas y en talleres, en un 30 por ciento respecto a 2024, si bien los datos finales estará en una memoria que se hace cada año y se podrán consultar a partir de enero.

Desde la pandemia, que fue acusado el descenso de las visitas guiadas y los talleres, la EMOZ ha ido aumentando cada año y este 2025 se ha registrado ese incremento del 30 por ciento.

Asimismo, se mantienen las colaboraciones con Turismo del Gobierno de Aragón, también la EMOZ ha estado en la Feria Intour de Valladolid promocionando Aragón a través del origami; se ha colaborado con Fundación DFA y Ozanam; y próximamente se harán talleres en el Hospital Infantil y también con la Asociación de Celiacos.

En la Exposición Universal de Osaka (Japón) celebrada el pasado mes de octubre, el Día de Aragón, la EMOZ estuvo en el pabellón de España representando a Aragón con una muestra de origami y otras actividades de folclore relacionadas con la jota, además de degustación de Jamón de Teruel. De esta estancia ha surgido un proyecto para hacer una exposición en la Embajada de España en Tokio a finales de 2026 por lo que han comenzado los preparativos y confían en contar con el apoyo del Gobierno de Aragón, del Ayuntamiento de Zaragoza y de empresas privadas.

La exposición está pensada como un "puente de unión" entre España y Japón, en la que esta técnica del plegado del papel "sirva para unir estas dos culturas", ha avanzado Jorge Pardos. "Esperamos poder decir dentro de un año que hemos tenido muchísimo éxito y que hemos ido a Japón a enseñar origami a los japoneses y decirles que el mejor sitio del origami es Zaragoza".

DE CUATRO A TRES

Un aspecto que va a cambiar en la EMOZ, ha adelantado Pardos, es la temporalidad de las exposiciones, ya que hasta ahora ha habido cuatro muestras al año de tres meses cada una y la intención es que alguna se prolongue un poco más y se pasaría a tener tres exposiciones anuales.

Precisamente la que está en cartel es una de las más largas porque terminará a final de mayo. Es la dedicada al artesano japonés, Akio Maruyama, uno de los mayores referentes actuales en el arte del washi-ningyo, que son muñecas elaboradas íntegramente en papel japonés.

Esta muestra se inaugura en 2020 y al poco tiempo se decreta el confinamiento y las muñecas de papel permanecieron en la EMOZ cerrada y no se pudieron ver. Fue una de las exposiciones menos visitadas del Museo de Origami y para acercar este arte del plegado del papel a todos los ciudadanos se ha vuelto a traer y estará abierta al público hasta el 31 de mayo.

Aparte de la exposición de Akio Maruyama, en la EMOZ se dedicará este año una sala dedicada a las mujeres, a base de modelos de mujeres del fondo de figuras que alberga el Museo de Origami. Otra sala está dedicada a la empresa cervecera Ámbar para celebrar su 125 aniversario y otra tiene una pequeña vitrina dedicada al 80 aniversario de la bomba atómica, que se lanzó sobre Hiroshima en la II Guerra Mundial.

Asimismo, se prepara una exposición de belenes con motivo de la Navidad, que se colocarán en el pasillo. También, en la sala dedicada a Eric Joisel, el gran maestro del origami que murió hace 15 años, se han renovado los modelos con piezas que Jorge Pardos ha traído de Tokio y que no se han visto fuera de Japón.

VENTA DE PIEZAS

Todos los modelos de la exposición de Akio Maruyama están a la venta y cualquier persona interesada los puede adquirir, pero se le entregarán después de que termine el 31 de mayo.

Las muñecas washi-ningyo son figuras humanas creadas exclusivamente con papel washi, un material tradicional japonés declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO por su resistencia, longevidad y singular textura.

Estas figuras recrean escenas de la vida cotidiana del Japón del periodo Edo, desde geishas y samuráis hasta músicos, mujeres realizando tareas domésticas o personajes del teatro clásico kabuki. A diferencia del origami, el washi-ningyo combina plegado, modelado, corte y pegado, lo que permite dar volumen y movimiento a cada pieza.

La ausencia de rasgos faciales es una característica distintiva, ya que la expresión reside en la postura y en los pliegues del vestuario, invitando a cada espectador a interpretar la escena desde su propia sensibilidad.

El origen de estas muñecas se remonta a antiguas prácticas espirituales del periodo Heian (794-1185), cuando figuras de papel, llamadas hitogata, se utilizaban en rituales de purificación para absorber la mala suerte y después ser arrojadas al río.