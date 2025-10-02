Espacio Zity apuesta por seguir mejorando la iluminación y la seguridad y crea una plaza con un DJ permanente

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto al promotor Míchel Pérez, en la visita al Espacio Zity de Zaragoza, ubicado en el Recinto Ferial de Valdespartera. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Zity es un ir y venir de operarios a poco más de 24 horas de que este viernes, 3 de octubre, abra sus puertas para dar comienzo a 17 días de diversión para todos los públicos en una nueva edición que apuesta por mantener las mejoras introducidas el año pasado y seguir avanzando en la seguridad y la ampliación de la iluminación para mayor comodidad de los 30.000 visitantes diarios que recibirá dentro de un recinto Ferial de Valdespartera que también acoge las atracciones y la Feria de la Cerveza.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha visitado este jueves las instalaciones acompañada de la consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, y la consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes. Junto a ellas, ha recorrido el recinto del Espacio Zity en una visita guiada por el promotor Michel Pérez, que ha permitido ver de cerca la gran carpa central, con capacidad para acoger 20.000 personas --30.000 en todo el recinto del Espacio Zity, cuya superficie se mantiene en los 35.775 metros cuadrados ampliados en 2024.

Los operarios dan los últimos remates al recinto después de que éste resistiese sin mayor problema la tormenta del pasado domingo, que únicamente ha obligado a recomponer toda la señalética, que salió volando. El proyecto del Espacio Zity, según ha recordado su promotor, Míchel Pérez, supone una inversión de 6 millones de euros cada año y da trabajo a 700 personas. Cifras que unidas al aforo lo convierten, según ha destacado la alcaldesa Natalia Chueca, en el mayor recinto efímero de Europa para unos festejos.

La alcaldesa ha destacado que vuelven a implantarse las medidas para mitigar la contaminación acústica, que el año pasado registraron un notable éxito para minimizar las molestias al vecindario de Valdespartera.

Así, todos los escenarios contarán con equipos de sonido de última generación preparados para controlar la dispersión sonora en el interior de la carpa y evitar, en lo posible, la afección hacia el exterior. Esto se consigue mediante la denominada configuración 'cardioide', que proyecta hacia delante las frecuencias graves, evitando la habitual dispersión del sonido en todas las direcciones.

Del mismo modo, la carpa del Espacio Zity se orienta en dirección Norte-Sur, dirigiendo el sonido del escenario hacia la autovía, en sentido contrario a las viviendas, y con un sistema acústico que cancela las frecuencias en dirección inversa, hacia el interior.

Además, para reforzar más el aislamiento acústico de los edificios de la avenida de Casablanca --ubicados detrás del escenario--, se cuenta con un muro acústico en forma de U construido ya el año pasado y que costó 120.0000 euros, según ha recordado el promotor Míchel Pérez.

El horario de fin de actividad será a las 04.00 horas los días 5, 6 y 7 de octubre, y a las 05.30 horas el resto de días.

REFUERZO DE SEGURIDAD E ILUMINACIÓN

Para reforzar la seguridad del recinto ferial, este año se han instalado 36 cámaras de videovigilancia, casi el doble que el año pasado, que estarán siendo visionadas en directo. A estas cámaras de las ferias se añaden las ubicadas en el Espacio Zity y la Feria de la Cerveza.

También se ha aumentado significativamente la iluminación en las áreas de estacionamiento provisional, las zonas colindantes y en los Lagos de Penélope.

El control de aforo del Espacio Zity y Feria de la Cerveza será mediante un sistema de conteo volumétrico de personas, homologado oficialmente para realizar esta labor de manera autónoma, automática y en tiempo real por parte de los responsables municipales.

El acceso requiere completar un recorrido vallado de 300 metros para dosificar la llegada de espectadores y evitar así avalanchas.

El público dispondrá de una nueva zona de taquillas o armarios de seguridad para guardar sus objetos personales en un lugar seguro y disfrutar del evento con comodidad. También habrá wifi gratuito.

El recinto incorpora de nuevos criterios de higiene y sostenibilidad ambiental, con aseos higiénicos conectados a la red de suministro y con cabinas individuales e iluminación interior.

Se dispone también, igual que en 2024, de una zona de aseos fuera del recinto para evitar actos incívicos en el exterior. Se han implantado medidas para la utilización de envases reciclables y reutilizables y para la recogida selectiva de envases.

El Espacio Zity contiene tres carpas donde se realizarán los conciertos --con más de 60 artistas nacionales e internacionales--, una destinada a merchandising y venta de pulseras y una quinta carpa dedicada a la restauración donde también habrá un escenario con actuaciones.

Pérez ha explicado que las dos zonas de aseos del año pasado se unen en una sola más amplia e iluminada, que estará situada en la parte más al norte del recinto y se deja la zona liberada, la más cercana a la entrada y el aparcamiento para la carpa de patrocinios.

Cada carpa de conciertos y restauración dispondrá de un escenario con los equipamientos técnicos necesarios para sus actuaciones, espacio para personas de movilidad reducida, una zona de bar dimensionada acorde con la capacidad de público de cada carpa y otros servicios como almacén, camerinos, zona para el libre tránsito de espectadores, salidas de emergencia y el vallado necesario para delimitación de áreas.

En el caso de la carpa Zaragoza, se han instalado en el techo unos globos blancos que una vez hinchados serán iluminados con diferentes colores para dar mayor calidez al recinto.

Con el objetivo de dotar de mayor ambiente a todo el recinto y, de paso, mejorar la seguridad que aporta la luz, este año en la parte central entre las diferentes carpas habrá una zona central pintada e iluminada en la que un dj de continuidad pinchará música de forma ininterrumpida.

La venta de entradas para las actuaciones del recinto principal sigue a muy buen ritmo y así, según ha avanzado Pérez, Rels B y Bresh --viernes 3-- han agotado las entradas; como Melendi y Andrés Campo, el sábado 4; las entradas del domingo 5 para Manuel Carrasco están al 70%, Cruz Cafuné y De La Rose, al 60%; Dani Fernández, Siloé, Lori Meyers y Vera Fauna, agotado; Duki, el miércoles 8, vendido el 90%; Morad y Perro Negro, vendidas ya el 60% de las entradas; JC Reyes y Juan Magán, agotado; Mikel Izal, Miss Caffeina, We Are Not Djs, Juancasupersub DJ Set y Coliseum, al 60% y Blackworks y Tako, el domingo, al 70%.

ATRACCIONES Y NUEVA CARPA DE DINOSAURIOS

El recinto ferial de Zaragoza cuenta este año con 147 atracciones, 8 más que el año pasado, con atractivos para todos los públicos. Hay 19 atracciones infantiles, 27 de adultos, 9 atracciones con espectáculo, 24 rifas, tómbolas, bingos-grúa y bumpers, 39 casetas de habilidad y 29 de alimentación.

Una de las principales novedades es la exposición interactiva de dinosaurios, en una carpa de 600 metros cuadrados, mediante un circuito animado por monitores, con un aforo previsto de 85 personas. Todos los días, en el arco de entrada al recinto ferial, se llevarán a cabo dos espectáculos de luz y sonido, a las 20.30 horas y a las 23.00 horas.

Como fechas señaladas en el calendario, del 14 al 16 de octubre todas las atracciones a precio de 2x1. El día 18 de octubre se ha programado un gran espectáculo de fuegos artificiales. El Día Popular, con el precio de las atracciones un 50% menor, se celebrará el día 19 de octubre. El día 16 de octubre de 17.00 horas a 20.00 horas, será el día sin ruido.

Entre las novedades de este año destacan las mejoras estéticas del recinto, ya que se ha realizado un esfuerzo adicional en pintura y decoración. Se repite además el sistema de pintado en las calles, con colores para facilitar la identificación de cada espacio y evitar situaciones de pérdida de personas, así como para facilitar las labores del personal de seguridad.