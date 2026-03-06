Estafa en Teruel: Suplantan al Ayuntamiento para reclamar supuestas deudas de agua

Archivo - Sede Del Ayuntamiento De Teruel. - EUROPA PRESS - Archivo

TERUEL 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel ha alertado este viernes de que se están realizando llamadas fraudulentas a vecinos de la ciudad en las que suplantan al Consistorio para reclamar el pago de supuestas deudas por recibos de agua.

Desde el Consistorio turolense, han subrayado que esta información es "completamente falsa" y que no se están realizando este tipo de llamadas.

Por tanto, han instado a las personas que reciban estas llamadas a no facilitar datos personales ni bancarios y a ponerlo en conocimiento de la Policía.