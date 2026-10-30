La Estrategia de Atención Comunitaria cumple diez años con actuaciones en todo el territorio aragonés

El consejero de Sanidad, Ángel Sanz, ha participado en las jornada. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Estrategia de Atención Comunitaria de Aragón ha implantado en sus diez años de vida las agendas comunitarias en todo el territorio aragonés. Los centros de salud han impulsado más de 400 iniciativas y proyectos en la comunidad, con más de 17.000 pacientes beneficiados. "Esta estrategia se ha consolidado como una de las líneas más sólidas de trabajo dentro de la Atención Primaria aragonesa, convirtiéndose en referente a nivel nacional y europeo", ha asegurado este viernes el consejero de Sanidad, Ángel Sanz, en la jornada con la que el Departamento de Sanidad ha celebrado este aniversario, que se ha abierto con un minuto de silencio por el accidente ferroviario de Urda.

La atención comunitaria es el ámbito de trabajo de los centros de salud que se desarrolla más allá de la consulta y en colaboración con la ciudadanía. Los equipos de Atención Primaria identifican los principales problemas de salud de su zona y las desigualdades existentes. A partir de este análisis, y junto a ayuntamientos, entidades y ciudadanía, priorizan las necesidades y ponen en marcha actuaciones para mejorar la salud de la población, aprovechando los recursos disponibles en cada barrio o municipio. Este trabajo queda recogido en la agenda comunitaria de cada equipo de Atención Primaria.

Estas iniciativas, orientadas a promover hábitos de vida saludables, prevenir enfermedades y mejorar el bienestar de la población, abordan fundamentalmente la actividad física y los espacios para el ejercicio; el bienestar emocional y la salud mental; el apoyo a las personas cuidadoras, a las demencias y a la dependencia; la educación, la cultura y la vida asociativa; la infancia, la adolescencia, la crianza y la familia; la discapacidad y la inclusión social y laboral; el envejecimiento activo y la estimulación cognitiva; y la soledad no deseada y las redes de apoyo.

Llegan tanto a las capitales como a pequeños municipios del medio rural, e incluyen actividad física, paseos saludables, talleres de bienestar emocional, grupos de apoyo a familiares de personas con demencia o programas frente a la soledad no deseada, entre otros. "La experiencia acumulada durante estos diez años demuestra que cuando los profesionales sanitarios trabajan junto a la comunidad se generan respuestas más adecuadas, más sostenibles y más cercanas a las necesidades reales de la población", ha señalado Sanz.

ACTIVOS PARA LA SALUD

Uno de los desarrollos más innovadores de la estrategia es la recomendación de activos para la salud, integrada en la historia clínica electrónica desde 2018. Esta herramienta permite a los profesionales recomendar a sus pacientes recursos de su entorno que pueden mejorar su salud y bienestar, como grupos de paseo, actividades culturales, asociaciones o espacios de apoyo mutuo.

Desde entonces, más de 17.000 pacientes han recibido una recomendación desde su consulta de Atención Primaria. En el seguimiento realizado a más de 7.000 personas, más del 80% se muestra satisfecho con el activo recomendado y cerca del 70% refiere una mejora de su salud o bienestar tras participar en él. La recomendación de activos resulta especialmente útil en las personas mayores.

Hasta finales de 2025, 7.870 personas de 65 o más años habían recibido una recomendación, el 56,5% del total, y el 74% eran mujeres. La promoción de la actividad física está presente en más del 70% de los casos; la mejora de las relaciones sociales y la prevención de la soledad, en casi la mitad, y el fortalecimiento del autocuidado y el bienestar emocional, en una de cada tres personas mayores atendidas. La formación de los profesionales ha sido otro de los pilares de la estrategia.

Su plan formativo propio, integrado en la formación continuada del Servicio Aragonés de Salud desde 2017, ha ofertado más de 2.000 plazas. Entre 2017 y 2022 se ofertaron 1.107 plazas en 38 actividades formativas, y la evaluación de ese periodo ha mostrado una asociación significativa entre la formación recibida y la incorporación de acciones comunitarias a la práctica asistencial.

La estrategia ha impulsado además varios proyectos de investigación nacionales e internacionales y cuatro tesis doctorales, y ha contribuido a fortalecer los Consejos de Salud. En enero de 2026, Aragón ha adaptado la cartera de servicios de Atención Primaria a la actualización estatal en esta materia, que reconoce formalmente la educación para la salud individual y grupal, la recomendación de activos para la salud y el trabajo conjunto con la comunidad.