La estrategia de extinción del fuego en Castillonroy (Huesca) se centra en evitar que el perímetro crezca hacia Albelda

Reunión del CECOPI esta mañana en la sala de crisis del 112. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en el término municipal oscense de Castillonroy, en la Comarca de La Litera, continúa activo, aunque la noche ha permitido trabajar gracias a la mejora de la situación meteorológica. La superficie afectada se estima en torno a las 400 hectáreas, con ligero predominio forestal y las labores de actuación previstas para este jueves se centran en asegurar el flanco derecho del fuego para evitar que el perímetro pueda crecer hacia la localidad de Albelda.

Además, a primera hora de este jueves el Gobierno de Aragón ha levantado el confinamiento preventivo de la población de Albelda --casi mil habitantes--, adoptado anoche por la presencia de humo y la proximidad del incendio forestal. La decisión se ha comunicado a los vecinos mediante un nuevo mensaje ES-Alert.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha reconocido en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión del CECOPI que "aunque el incendio sigue activo y en Situación Operativa 2 Nivel 2 de Protección Civil, lo más importante es que Albelda ha sido desconfinada esta mañana y la población está ya fuera de riesgo inmediato".

Mantener la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales, PROCINFO, responde a que sigue siendo necesaria la participación de la Unidad Militar de Emergencias y de un amplio dispositivo de medios terrestres y aéreos.

TRABAJOS DE EXTINCIÓN: CUATRO SECTORES

La carretera N-230, que permanecía cortada entre los puntos kilométricos 36,7 y 37, ha quedado reabierta al tráfico. Por el momento, la carretera A-140 continúa cortada en la zona afectada para facilitar el trabajo del personal de extinción. En concreto, permanece cortada entre Alfarràs y Tamarite de Litera, entre los puntos kilométricos 1 y 13.

Durante la noche, el operativo ha trabajado principalmente en la defensa de granjas e infraestructuras y en la protección de la población de Albelda. Se priorizó el flanco derecho por su posible afección al núcleo urbano, mientras que la UME trabajó en la zona de cabeza y flanco izquierdo con autobombas y maquinaria pesada.

El Puesto de Mando Avanzado se mantiene instalado en Tamarite de Litera. En un primer momento tuvo que trasladarse desde la zona del incendio por problemas de comunicaciones, ya que Castillonroy continúa sin luz ni cobertura telefónica. Los técnicos trabajan para reponer el suministro eléctrico y las comunicaciones en la zona.

Los trabajos de extinción se han sectorizado este jueves en cuatro sectores, dos en el flanco derecho y dos en el flanco izquierdo, para mejorar la coordinación y canalizar las comunicaciones del operativo. La estrategia para la jornada se centrará en asegurar el flanco derecho para evitar que el perímetro pueda crecer hacia Albelda, sin descuidar el resto del perímetro ni las zonas centrales del incendio.

OPERATIVO

El operativo previsto para este jueves supera los 200 intervinientes. El INFOAR cuenta con ocho cuadrillas terrestres trabajando con sus autobombas, cinco brigadas helitransportadas, tres con helicóptero ligero y dos con helicóptero medio, además de medios aéreos que trabajarán de forma escalonada con bases de repostaje en la zona de Tamarite.

También participan tres técnicos, personal GADEX, el director técnico de extinción, operador de comunicaciones y maquinaria pesada. Además, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha confirmado la movilización de nuevos medios al incendio de Castillonroy, entre ellos la BRIF de Lubia (Soria), LZ0, LZ1, Alfa Requena 1 y Alfa Requena 2, ambas en Valencia.

Asimismo, la BRIF de Daroca, con MZ6 y MZ6B, tiene prevista su salida de base a las 13.00 horas. Por parte del Ministerio de Defensa, se mantiene desplegada una sección de la UME, con seis autobombas, una nodriza y un bulldozer.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, que fueron movilizados anoche para colaborar en las tareas de estabilización del incendio, han sido retirados después de colaborar en el control de la población de Albelda. El dispositivo cuenta también con medios aéreos, maquinaria pesada y recursos de apoyo logístico y de coordinación.

En tierra trabajan alrededor de 150 efectivos entre INFOAR, UME, Diputación Provincial de Huesca, MITECO y otros recursos movilizados. Además, los agricultores de la zona continúan colaborando en la apertura y consolidación del perímetro con sus tractores.

PREVISIÓN METEOROLÓGICA

La previsión meteorológica seguirá condicionando la evolución del incendio durante la jornada. El viento está girando a componente este y se irá colocando de sureste hasta aproximadamente las 16.00 horas.

A partir de ese momento girará a sur y se mantendrá hasta las 22.00 horas, cuando volverá a componente este. Las rachas más intensas, superiores a 30 kilómetros por hora, se esperan especialmente entre las 18.00 y las 21.00 horas.

La humedad relativa bajará por debajo del 20% e incluso del 15% en las horas centrales del día. Para la próxima madrugada se espera una recuperación en torno al 40%. La zona se encuentra en aviso naranja por altas temperaturas, con máximas de hasta 40 grados. Mañana se prevé un descenso hasta los 38 grados, aunque las temperaturas se mantendrán elevadas pese al final del episodio de calor.

"Con los mismos medios y haciendo exactamente lo mismo, nos hemos encontrado con una situación radicalmente diferente a la del verano pasado", ha señalado Bermúdez de Castro, que ha insistido en que la evolución de un incendio depende también de factores como el viento, la humedad, la temperatura y el comportamiento del fuego sobre el terreno.