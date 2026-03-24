Un estudio aragonés apunta a la dieta como clave para mejorar el diagnóstico del síndrome del intestino irritable

De izquierda a derecha, José Emilio Mesonero, Belén Gros Bañeres, Mónica Gros Alcalde y Eva Latorre, en el Hospital Universitario Miguel Servet. - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alimentación podría convertirse en una herramienta clave para mejorar el diagnóstico del Síndrome del intestino irritable (SII), un trastorno digestivo que afecta a millones de personas en el mundo, tal y como demuestra un nuevo estudio liderado por investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS Aragón) y del Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2, centro mixto UNIZAR-CITA).

En el mismo, se ha identificado que las personas con SII presentan patrones dietéticos diferentes a los de la población general. En concreto, tienden a consumir más carbohidratos y menos productos lácteos, mientras que la ingesta de frutas y verduras no muestra diferencias significativas.

El trabajo, cuya primera firmante es la doctora Mónica Gros, ha sido coordinado por la investigadora y profesora titular de Biología Celular en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Celular y miembro del grupo de investigación de "Inmunidad, Cáncer y Tratamientos Antiinflamatorios" de la Universidad de Zaragoza, Eva Latorre.

El estudio, titulado 'Dietary intake as a tool to support diagnosis of irritable bowel syndrome', se basa en un análisis de 109 participantes --53 pacientes con SII y 56 personas sanas-- y ha sido publicado en la revista científica internacional Medicina Clínica. Su objetivo es mejorar la identificación y el abordaje del SII a través del análisis de los hábitos alimentarios.

El equipo investigador ha desarrollado un índice basado en alimentos de consumo habitual, como arroz, pan, yogur, carne picada o bebidas destiladas, que permite diferenciar con bastante precisión a los pacientes con SII de personas sanas. Esta herramienta ha mostrado una sensibilidad del 85,7% y una especificidad del 81,1%, lo que indica un alto potencial para su aplicación clínica.

"Queríamos poner el foco en los hábitos alimentarios de los pacientes y entender hasta qué punto pueden ayudarnos a mejorar el diagnóstico del síndrome del intestino irritable", ha explicado Mónica Gros.

SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE

El síndrome del intestino irritable es una enfermedad compleja, con síntomas como dolor abdominal, hinchazón o alteraciones del tránsito intestinal, y cuyo diagnóstico sigue siendo un reto en muchos casos.

En este contexto, los resultados del estudio abren la puerta a integrar la evaluación dietética como parte del proceso clínico habitual. Más allá del diagnóstico, los hallazgos también podrían ayudar a diseñar recomendaciones nutricionales más ajustadas a cada paciente, mejorando así su calidad de vida.

Las autoras subrayan, no obstante, la necesidad de seguir validando esta herramienta en estudios más amplios antes de su incorporación definitiva a la práctica clínica.