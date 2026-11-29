La explosión ha causado importantes daños materiales. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), pertenecientes del parque de Monzón han acudido a una vivienda, situada en la calle Ricardo del Arco, en la localidad de Binéfar, donde en la mañana de este domingo se ha producido la explosión de una estufa de gas.

El aviso se ha recibido poco después de las 6.00 horas. En el momento de la explosión había tres personas en el interior de la vivienda que han quedado parcialmente atrapadas. La Policía Local de Binéfar ha llegado en primer lugar y ha rescatado a estas personas que, posteriormente, han sido trasladadas en ambulancia a un centro hospitalario.

Los efectivos de bomberos han llevado a cabo tareas de corte de suministros y de control de la zona. Se han registrado daños materiales importantes en el edificio, que ha quedado precintado por la Policía Local de Binéfar.