'ÉTER' lleva al Teatro Principal el talento joven de LaYOUTH Dance Project

Cartel de Éter - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Principal de Zaragoza acogerá los días 30 de junio y 1 de julio la obra de danza 'ÉTER', interpretada por jóvenes bailarines que se acercan a esta disciplina artística de la mano de profesionales.

Este trabajo es el resultado del programa 'LaYOUTH Dance Project', una iniciativa de impulso juvenil y difusión de las artes del movimiento en el ámbito de las artes escénicas, desarrollada a través de un convenio de colaboración entre Zaragoza Joven del Ayuntamiento de Zaragoza y el Centro de Danza del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, a través del equipo artístico TECAD (técnicos de actividades didácticas y proyectos artísticos, ex bailarines y actualmente personal del Centro de Danza de Zaragoza).

En esta ocasión, la propuesta se articula en torno a 'ÉTER', un espacio imaginario en el que residen dos tipos de presencia, representadas en sendas obras. Una de ellas remite a una presencia más sutil, al aliento que impulsa desde el interior y a aquello que da vida o fuerza vital. La otra plantea una presencia externa, más centrada en determinados comportamientos del ser humano.

El resultado es 'ÉTER', un espectáculo que muestra el contraste entre lo orgánico, lo fluido y lo apenas perceptible, y lo inorgánico, lo irregular y lo estrepitoso. El programa está integrado por dos piezas independientes, 'PRANA' y 'CoCaCu', de 30 minutos de duración cada una, que serán interpretadas por 17 jóvenes bailarines.

La primera de ellas, con coreografía de María Ganzaráin Pina, plantea en 'PRANA' un collage de vivencias, recuerdos e historias superpuestas en torno al ciclo de la vida y el paso del tiempo. María Ganzaráin Pina es artista escénica, creadora e intérprete de danza contemporánea, graduada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y basa su trabajo en la investigación sobre la escena contemporánea, dando también relevancia al papel de la imagen.

La segunda propuesta, 'CoCaCu', creada por el coréografo Amador Castilla, de TECAD, aborda de forma alegórica la tozudez de la condición humana y las estructuras rígidas que condicionan el comportamiento. '

LaYOUTH Dance Project' nació en 2021 y ofrece a jóvenes de entre 17 y 30 años la oportunidad de sumergirse en un espectáculo de danza que les permite conocer de forma vivencial el contexto de las artes escénicas vinculado a esta disciplina.

El trabajo se desarrolla a partir de un diseño coreográfico guiado por profesionales, incorporando también las aportaciones y la creatividad de los jóvenes intérpretes. Fruto de esta colaboración es la creación de un grupo residente de danza ubicado en las instalaciones del Centro de Artes para Jóvenes El Túnel.

Las funciones, que se celebrarán en el Teatro Principal los días 30 de junio y 1 de julio a las 20.00 horas, tienen entrada gratuita con recogida en taquilla.